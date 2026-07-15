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सीएम योगी 17 और 18 जुलाई को इन 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, तोहफों की करेंगे बारिश

By Deep Pandey
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सीएम योगी 17 और 18 जुलाई को 2 जिलों के दौरे पर रहेंगेI 17 जुलाई को बिजनौर और 18 जुलाई को बुलंदशहर में रहेंगे। दोनों जिलों में मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

सीएम योगी 17 और 18 जुलाई को इन 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, तोहफों की करेंगे बारिश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 जुलाई को बिजनौर और 18 जुलाई को बुलंदशहर में रहेंगे। दोनों जिलों में मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। डीएम-सीडीओ संबंधित शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डीएम से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है।

बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 17 जुलाई के दौरे को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विदुर सभागार में डीएम जसजीत कौर की अध्यक्षता में चाँदपुर एवं सदर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के संबंध में तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल एवं हेलीपैड से संबंधित सभी व्यवस्थाएं आज ही पूर्ण कर ली जाएं।

18 को बुलंदशहर में रहेंगे

उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर व्यापक साफ-सफाई सुनिश्चित कराने, झाड़ि़यों की कटाई कराने तथा समुचित सौंदर्यकरण के निर्देश दिए। वहीं बुलंदशहर में बुधवार को जिला प्रशासन को सूचना मिली कि 18 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर में आगमन हो सकता है। पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर विचार मंथन और तैयारी शुरू कर दी। नगर के नुमाइश मैदान में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कराए जाने पर प्रशासन विचार कर रहा है।

कार्यक्रम बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र का रखा गया

डीएम कुमार हर्ष, एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान, जिला उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह आदि के साथ नुमाइश मैदान में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का पंडाल लगाए जाने सहित अन्य व्यवस्था को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। बुलंदशहर डीएम कुमार हर्ष ने बताया कि अभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अधिकारिक सूचना नहीं मिली है। वहीं प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र का रखा गया है। उक्त कार्यक्रम में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं आम नागरिक विशेष रूप से सहभागिता करेंगे।

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Deep Pandey

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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