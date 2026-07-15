सीएम योगी 17 और 18 जुलाई को इन 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे, तोहफों की करेंगे बारिश
सीएम योगी 17 और 18 जुलाई को 2 जिलों के दौरे पर रहेंगेI 17 जुलाई को बिजनौर और 18 जुलाई को बुलंदशहर में रहेंगे। दोनों जिलों में मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 जुलाई को बिजनौर और 18 जुलाई को बुलंदशहर में रहेंगे। दोनों जिलों में मुख्यमंत्री करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। डीएम-सीडीओ संबंधित शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। डीएम से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है।
बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 17 जुलाई के दौरे को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित विदुर सभागार में डीएम जसजीत कौर की अध्यक्षता में चाँदपुर एवं सदर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के संबंध में तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल एवं हेलीपैड से संबंधित सभी व्यवस्थाएं आज ही पूर्ण कर ली जाएं।
18 को बुलंदशहर में रहेंगे
उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर व्यापक साफ-सफाई सुनिश्चित कराने, झाड़ि़यों की कटाई कराने तथा समुचित सौंदर्यकरण के निर्देश दिए। वहीं बुलंदशहर में बुधवार को जिला प्रशासन को सूचना मिली कि 18 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलंदशहर में आगमन हो सकता है। पुलिस प्रशासन ने कार्यक्रम को लेकर विचार मंथन और तैयारी शुरू कर दी। नगर के नुमाइश मैदान में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कराए जाने पर प्रशासन विचार कर रहा है।
कार्यक्रम बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र का रखा गया
डीएम कुमार हर्ष, एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने भाजपा जिलाध्यक्ष विकास चौहान, जिला उपाध्यक्ष दिवाकर सिंह आदि के साथ नुमाइश मैदान में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का पंडाल लगाए जाने सहित अन्य व्यवस्था को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया। बुलंदशहर डीएम कुमार हर्ष ने बताया कि अभी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की अधिकारिक सूचना नहीं मिली है। वहीं प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बुलंदशहर और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र का रखा गया है। उक्त कार्यक्रम में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं आम नागरिक विशेष रूप से सहभागिता करेंगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
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