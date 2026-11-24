यूपी के इस ग्राम पंचायत में 27 नवंबर को सीएम योगी पहुंचेंगे, बांटेंगे टैबलेट
उत्तर प्रदेश के गोंडा में जिले में सीएम योगी आ रहे हैं। ग्राम पंचायत ठड़क्कीपट्टी में मुख्यमंत्री योगी के प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। 27 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। योगी टैबलेट भी वितरित करेंगे।
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का कार्यक्रम तय हो गया। बेलसर ब्लॉक की न्याय पंचायत माधवपुर के ग्राम पंचायत ठड़क्कीपट्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। 27 नवंबर को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए मंगलवार सुबह से ही गांव में अधिकारियों और कर्मचारियों का जमावड़ा लगा रहा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अफसरों ने मोर्चा संभाल लिया है। भूमि के सीमांकन से लेकर जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी गई है। सीएम योगी के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। योगी मेधावियों को टैबलेट वितरित करेंगे।
मंगलवार सुबह एडीएम प्रमोद झा, सीआरओ रिंकी जायसवाल, एसडीएम सदर जितेंद्र वर्मा और एसडीएम तरबगंज सविता शुक्ला समेत अन्य अधिकारी गांव पहुंचे। अधिकारियों ने प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। कानूनगो और लेखपालों को भूमि का सीमांकन कर चिह्नित करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए स्थल की उपलब्धता और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया।
तैयारियों में किसानों का नुकसान न हो एसडीएम ने कर्मचारियों को दिए निर्देश
एसडीएम तरबगंज सविता शुक्ला ने राजस्व कर्मियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान किसानों के खेतों और मेड़ों को होने वाले नुकसान का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बाद किसानों के बीच खेतों की सीमा को लेकर किसी तरह का विवाद नहीं होना चाहिए। मेड़ टूटने या जमीन को नुकसान पहुंचने की स्थिति में उसे पहले की तरह दुरुस्त कराया जाए, जिससे किसानों को बाद में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।
तैयारियों में जुटा पूरा अमला
अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मेधावी छात्र-छात्राओं को टैबलेट वितरित करेंगे। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन तैयारियों को समय से पूरा कराने में जुटा है। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि विनोद पांडेय, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि परीक्षित तिवारी, शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ल, दद्दा ओझा, अनुपम शुक्ल, सुजीत शुक्ल और बृजमाधव तिवारी समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
कथा में भी सीएम योगी को आना था, मां के निधन पर कैंसिल हुआ था कार्यक्रम
आपको बता दें कि योगी को इस कार्यक्रम से पहले भी गोंडा पहुंचना था। गोंडा के जयप्रभाग्राम में हो रही कथा में भी योगी के आने का कार्यक्रम था। लेकिन कार्यक्रम के दिन ही योगी आदित्यनाथ की मां के निधन के कारण आने का कार्यक्रम कैंसिल हो गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी मां के निधन की सूचना पर गोरखपुर से लखनऊ और लखनऊ से अपने गांव पंचूर चले गए थे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें