दो दिन के लिए इस जिले में आएंगे सीएम योगी, एक हजार करोड़ की देंगे सौगात, तैयारियों में जुटे अफसर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने दो दिवसीय भ्रमण के दौरान बलरामपुर पहुंचेंगे। सीएम शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में रात्रि विश्राम करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को अपने दो दिवसीय भ्रमण के दौरान बलरामपुर पहुंचेंगे। सीएम शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर तुलसीपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार सुबह सदर ब्लाक के घुघुलपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सड़क, पुल, शिक्षा, गृह विभाग व जल निगम से सम्बन्धित कुल 160 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 62 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वह निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर तैयारियों को लेकर अफसर जुट गए हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार भी शारदीय नवरात्र पर जिले में एक दिन का प्रवास करेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार सीएम शनिवार शाम शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर पहुंचेंगे। यहां पर वह मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना करने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे। रविवार सुबह वह मंदिर पर पूजा अर्चना के उपरान्त सदर ब्लाक के बहराइच रोड स्थित घूघुलपुर गांव में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। यहां पर सीएम 46274.10 लाख की लागत की कुल 160 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इसी तरह से सड़क, पुल, शिक्षा व परिवहन से सम्बन्धित 62 परियोजनों को शिलान्यास करेंगे। जिसकी कुल लागत 56833.41 लाख है।
मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व प्रमाण-पत्र वितरित करेंगे। साथ ही यहां पर लगे स्टालों का निरीक्षण करेंगे। मिशन शक्ति अभियान को भी मुख्यमंत्री यहां से धार देंगे। मुख्यमंत्री अपने ड्रीम प्रोजक्ट निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर घूघुलपुर में हेलीपैड बना दिया गया है। गुरुवार को डीएम पवन अग्रवाल, सीडीओ हिमांशु गुप्ता, एडीएम ज्योति राय, एएसपी विशाल पाण्डेय सहित कई अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल व हेलीपैड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है।