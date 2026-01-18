सीएम योगी आज 2 लाख परिवारों के अकाउंट में भेजेंगे एक-एक लाख रुपये, इस योजना का मिलेगा लाभ

संक्षेप: यूपी के दो लाख से अधिक परिवारों के लिए रविवार का दिन खुशियां लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत लाभार्थियों के खातों में एक-एक लाख रुपये की पहली किस्त का डिजिटल हस्तांतरण करेंगे।

यूपी के 2 लाख से अधिक परिवारों के लिए रविवार का दिन खुशखबरी वाला है। दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से इनके अकाउंट में एक-एक लाख रुपये ट्रांसफर करेंगे। यह रुपये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को दिया जाएगा। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का स्थानीय स्तर पर कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में प्रसारण किया जाएगा। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि,अधिकारी व लाभार्थी मौजूद रहेंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के भार्थियों के लिए अच्छी खबर है। आज यानि रविवार को इन लाभार्थियों के खातों में एक-एक लाख रुपये की धनराशि पहुंचेगी। सीएम योगी योजना के तहत पहली किस्त का डिजिटल हस्तांतरण करेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार ने 2014 में हर बेघर परिवार को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की था। शहरी क्षेत्र में योजना के संचालन की जिम्मेदारी डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) को दी गई।

नगरीय निकायों में आवास निर्माण के लिए शासन स्तर से ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं। 2021 तक अलीगढ़ में इसके तहत कुल 24 हजार लोगों को लाभ दिया गया था। शुरुआत में 2024 तक हर बेघर को आवास देने का लक्ष्य था, लेकिन इससे पूर्ति नहीं हो सकी। ऐसे में अब पिछले दिनों इसके दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। पिछले साल फरवरी से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत हुई थी। अब करीब एक साल का समय बीत चुका है। इसमें 35 हजार आवेदन आ चुके हैं। इन आवेदनों के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। करीब 20 हजार आवेदनों का सत्यापन हो चुका है।