सीएम योगी दो लाख परिवारों के खाते में कल भेजेंगे एक-एक लाख, इस मिशन को बढ़ाएंगे आगे

सीएम योगी दो लाख परिवारों के खाते में कल भेजेंगे एक-एक लाख, इस मिशन को बढ़ाएंगे आगे

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रदेश के दो लाख से अधिक परिवारों को बहुत बड़ी खुशी देने जा रहे हैं। सभी परिवारों के बैंक खाते में एक-एक लाख रुपये की राशि सीएम योगी ट्रांसफर करेंगे। 

Jan 17, 2026 12:12 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के दो लाख से ज्यादा परिवारों के हिस्से में रविवार को बड़ी खुशी आने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन परिवारों के खाते में एक-एक लाख रुपए ट्रांसफर करेंगे। यह रुपए इन परिवारों को अपना घर का सपना पूरा करेगा। उत्तर प्रदेश में 'मिशन आवास' को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री लोगों को राहत देंगे। 18 जनवरी रविवार को राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (IGP) में एक भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री डिजिटल माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में आवास निर्माण की पहली किस्त के रूप में करोड़ों रुपये की धनराशि जारी करेंगे।

दो लाख से ज्यादा खातों में एक साथ पहुंचेगा पैसा

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत प्रदेश के दो लाख से अधिक गरीब परिवारों का अपने घर का सपना अब हकीकत में बदलने वाला है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मुख्यमंत्री 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के माध्यम से एक सिंगल क्लिक के जरिए दो लाख से अधिक पात्र लाभार्थियों के खातों में एक-एक लाख रुपये की पहली किस्त जाएगी। कुल मिलाकर एक ही दिन में लगभग 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जनता के खातों में पहुंचेगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

लाभार्थियों से होगा सीधा संवाद

इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होने वाले इस मुख्य समारोह में करीब डेढ़ हजार लाभार्थियों को आमंत्रित किया गया है, जिन्हें मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के हाथों प्रतीकात्मक रूप से चेक या स्वीकृति पत्र सौंपे जा सकते हैं। प्रदेश के अन्य सभी जिलों के लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ेंगे। प्रत्येक जनपद में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कुछ चुनिंदा लाभार्थियों से सीधा संवाद भी करेंगे, ताकि योजना के जमीनी प्रभाव और उनकी खुशियों को साझा किया जा सके।

नगरीय विकास की दिशा में बड़ा कदम

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। पहली किस्त की यह राशि मिलते ही लाभार्थियों के घरों के निर्माण कार्य को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी आवासों का निर्माण पूरा कर लिया जाए ताकि बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को सिर छिपाने के लिए अपनी छत मिल सके।

इस भव्य आयोजन में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा, राज्य मंत्री राकेश राठौर और नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करेंगे। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे लाभार्थियों की उपस्थिति और ससमय भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित करें। यह कदम न केवल आवास की समस्या को हल करेगा, बल्कि शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में भी मिल का पत्थर साबित होगा।