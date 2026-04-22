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योगी कल इस शहर पर करेंगे तोहफों की बारिश, महिला आरक्षण को लेकर यहीं से विपक्ष पर गरजेंगे

Apr 22, 2026 08:12 am ISTAjay Singh प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
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सीएम योगी गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में वह महिला आरक्षण बिल संसद में पारित न होने देने के लिए विपक्ष पर गरजेंगे। कल यानी गुरुवार को भी वह गोरखपुर में रहेंगे। वह यहां 1053 करोड़ रुपये की 470 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

योगी कल इस शहर पर करेंगे तोहफों की बारिश, महिला आरक्षण को लेकर यहीं से विपक्ष पर गरजेंगे

UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को गोरखपुर शहर पर तोहफों की बारिश करेंगे। शहर के समग्र विकास को नई गति देने के लिए वह 1053 करोड़ रुपये की 470 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं में सड़क, नाली, जल निकासी, पार्क सौंदर्यीकरण, स्मार्ट सिटी और पर्यावरण सुधार जैसे कार्य शामिल हैं।

राप्ती तट पर एकला बाध रिंग रोड पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जनप्रतिनिधियों के साथ 749 करोड़ रुपये की 297 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 304 करोड़ रुपये की 173 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। शिलान्यास की जाने वाली परियोजनाओं में नगर निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत सड़क निर्माण, नाली निर्माण, पेयजल व्यवस्था, पार्कों का सौंदर्यीकरण और ओपन जिम की स्थापना प्रमुख हैं।

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इसके अलावा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना और स्मार्ट सिटी योजना के कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। महानगर विभिन्न मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ जल निकासी के लिए बड़े नालों का निर्माण भी होगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल का कहना हैं कि इन परियोजनाओं के माध्यम से गोरखपुर में आधारभूत संरचना को मजबूत करने, जलभराव की समस्या कम करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।

इन सड़कों का शिलान्यास करेंगे

सीएम गणेश चौराहा से हरिओम नगर तक 45.68 करोड़ से बनने वाली सड़क का शिलान्यास करेंगे। बेतियाहाता से ट्रांसपोर्ट नगर व एनएच -28 तक, टीडीएम तिराहा से महेवा चुंगी होते हुए हार्बर्ट बांध तक सड़क का शिलान्यास करेंगे।

आज मातृशक्ति से संवाद करेंगे योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार गोरखपुर में ही नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में यह सम्मेलन होगा। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन के माध्यम से सीएम योगी जहां एक ओर सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, वहीं, दूसरी ओर महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष को कठघरे में खड़ा करेंगे।

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विधायी प्रतिनिधित्व में महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन संशोधन बिल को लेकर गत दिनों संसद में दिखे विपक्ष के रवैये पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामक हैं। महिला आरक्षण के मुद्दे पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दलों को बुधवार को भी घेरेंगे। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में सीएम योगी मातृशक्ति के साथ सीधा संवाद स्थापित कर महिलाओं के प्रति भाजपा और अन्य दलों के विजन का तुलनात्मक ब्योरा पेश करेंगे। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में योगी केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए किए गए कार्यों के बारे बताएंगे । महिला कल्याण को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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