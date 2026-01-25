Hindustan Hindi News
गणतंत्र दिवस पर सीएम योगी देंगे कल्याण मंडपम का तोहफा, मैरिज हाउस जैसी मिलेंगी सुविधाएं

गणतंत्र दिवस पर सीएम योगी देंगे कल्याण मंडपम का तोहफा, मैरिज हाउस जैसी मिलेंगी सुविधाएं

संक्षेप:

सीएम योगी आदित्यनाथ गणतंत्र दिवस पर तुलसीराम पश्चिमी के जंगल तुलसीराम, बिछिया में नव निर्मित कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही महादेव झारखण्डी और बाबा राघव दास क्षेत्र में 2.50 करोड़ से बनने वाले कनवेन्शन सेन्टर का शिलान्यास भी करेंगे। 

Jan 25, 2026 05:50 am ISTPawan Kumar Sharma मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गणतंत्र दिवस पर गोरखपुर को तोहफा देंगे। वह सोमवार को तुलसीराम पश्चिमी के जंगल तुलसीराम, बिछिया में नव निर्मित कल्याण मंडपम का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही महादेव झारखण्डी के वार्ड नंबर-7 और बाबा राघव दास के सेमरा में 2.50 करोड़ रुपये से बनने वाले कनवेन्शन सेन्टर का शिलान्यास भी करेंगे। बता दें कि शहर में नकहा नम्बर-2, बशारतपुर और माधवनगर, मोहरीपुर में भी कल्याण मंडपम निर्माणाधीन हैं। वहीं, मानबेला में इस सुविधा का लोकार्पण हो चुका है।

सीएम के विधायक निधि से बिछिया में निर्मित दो मंजिला कल्याण मंडपम में जरूरतमंद परिवारों को मांगलिक कार्यक्रमों के लिए मैरिज हाउस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 1120 वर्गमीटर में निर्मित इस कल्याण मंडपम में भूतल पर 626 वर्गमीटर में बने 225 व्यक्तियों की क्षमता वाले हॉल के अलावा प्रथम तल पर लगभग 458 वर्गमीटर में बने हॉल की सुविधा मिलेगी। जीडीए के उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने बताया कि शिलान्यास होने वाले दोनों कल्याण मंडपम के निर्माण के लिए टेंडर कर फर्म का चयन किया जा चुका है।

कल्याण मंडपम में होगी आधुनिक सुविधा

कल्याण मंडपम को आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगी। जिसमें विवाह मंडप, वातानुकूलित कमरे, बड़े हॉल, शौचालय समेत वाहनों के पार्किंग व अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा कल्याण मंडपम की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शानदार लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।

सीएम वितरित करेंगे छात्रवृत्ति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा रविवार शाम 4:30 बजे पूर्वदशम कक्षा 9-10, दशमोत्तर कक्षा 11-12 एवं उच्च कक्षाओं की छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति में कराया जाएगा। छात्रवृत्ति योजनाओं के पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति धनराशि उनके आधार-सीडेड बैंक खातों में अंतरित की जाएगी तथा छात्रवृत्ति स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

