CM योगी आज इस शहर को देंगे सौगात, विरासत व विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में आजादी से जुड़ी स्मृतियों की विरासत और एक परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले शनिवार को भी महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव एवं नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने तैयारियों का जायजा लिया।

UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर गोरखपुर महानगर में आजादी से जुड़ी स्मृतियों की विरासत के सम्मान के साथ रोजगार एवं विकास को सहेजने वाली एक परियोजना का लोकार्पण और एक का शिलान्यास करेंगे। ऐतिहासिक स्मृतियों को सहेजे घंटाघर स्मारक के सौंदर्यीकरण एवं अमर बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर बने मल्टीलेवल पार्किंग एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण एवं पांडेयहाता विरासत गलियारा में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। शनिवार को भी महापौर डॉ. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव एवं नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने तैयारियों का जायजा लिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह के पूर्व समस्त सर्राफा व्यापारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। इस दौरान सर्राफा मण्डल गोरखपुर अध्यक्ष गणेश वर्मा ने कहा कि मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण से विस्थापित सर्राफा व्यापारियों को पुनर्स्थापन के लिए बनाए गए शॉर्पिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों का आवंटन करना सराहनीय कदम है। इससे व्यापार बढ़ेगा।

कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बनेंगी 65 दुकानें सीएम योगी आदित्यनाथ विरासत गलियारा पांडेयहाता में 34.43 करोड़ रुपये की लागत वाले नए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं बेसमेंट की आधारशिला भी रखेंगे। इस कॉम्प्लेक्स में 65 दुकानें बनेंगी जबकि बेसमेंट में 28 कारों की पार्किंग हो सकेंगी। द्वितीय भाग में बेसमेंट का निर्माण होगा जहां 54 कारों और 68 दोपहिया वाहनों की पार्किंग हो सकेगी। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के मुताबिक कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद विरासत गलियारा के प्रभावित दुकानदारों को यहां व्यवस्थित किया जाएगा।

मल्टीलेवल पार्किंग का भी होगा लोकार्पण विरासत गलियारा की महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रभावित व्यापारियों के जीवन और कारोबार की सुगमता के लिए दो विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। घंटाघर में अमर बलिदानी बंधु सिंह पार्क में 27.26 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित मल्टीलेवल पार्किंग एवं कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े प्रसंग को उकेरते इस कॉम्प्लेक्स में 50 कार और 200 दोपहिया वाहन पार्क हो सकेंगे। वहीं, निर्मित 43 दुकानों को प्रभावित व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित किया जाएगा। बंधु सिंह पार्क में पहले से अवस्थित रहे प्राचीन शीतला माता मंदिर को कॉम्प्लेक्स के भूतल पर व्यवस्थित किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री पूजन भी करेंगे।