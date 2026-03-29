सीएम योगी आज नर्सिंग ऑफिसरों को देंगे नियुक्ति पत्र, छह महीने से लटकी थी प्रक्रिया
लोहिया संस्थान प्रशासन ने मार्च 2024 में नर्सिंग ऑफिसर के खाली पदों को भरने का फैसला किया था। 665 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 11 अक्तूबर 2025 को कम्प्यूटर आधारित टेस्ट हुआ था। 12 अक्तूबर को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की गई थी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोहिया संस्थान में चयनित 665 नर्सिंग ऑफिसरों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को लोकभवन में चयनित नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। इससे चयनित नर्सिंग ऑफिसर में खुशी की लहर है।
‘हिन्दुस्तान’ अखबार ने लोहिया के 665 नर्सिंग ऑफिसर की ज्वाइनिंग अटकी शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद लोहिया संस्थान प्रशासन व शासन के अफसरों में खलबली मच गई। आनन-फानन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चयनित नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति पत्र वितरण की तारीख मिली।
छह महीने से अटकी थी नियुक्ति
लोहिया संस्थान प्रशासन ने मार्च 2024 में नर्सिंग ऑफिसर के खाली पदों को भरने का फैसला किया था। 665 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 11 अक्तूबर 2025 को कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। 12 अक्तूबर को परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। इसमें चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट जारी की गई थी। चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षिक व अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच समेत भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। छह माह पूर्व भर्ती की सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी। इसके बावजूद अब तक न तो नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। न ही ज्वाइनिंग की कोई स्पष्ट तारीख घोषित की गई थी।
क्या बोले अधिकारी
लोहिया संस्थान के निदेशक डॉ.सीएम सिंह ने बताया कि प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री के हाथों चयनित नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्त पत्र मिलेंगे। नर्सिंग ऑफिसर की तैनाती से संस्थान में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें