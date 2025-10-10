सीएम योगी आज 120 परिवारों को देंगे घर की सौगात, आवंटियों को सौंपेंगे चाबी

यूपी के गोरखपुर के 120 परिवारों का सपना साकार होने जा रहा है। योगी सौगात देंगे। पाम पैराडाइज आवासीय परियोजना के तहत बने एलआइजी और ईडब्लूएस आवासों की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इन परिवारों को सौंपेंगे।

किराए के बोझ और अनिश्चितता में जीने वाले गोरखपुर के 120 परिवारों का सपना साकार होने जा रहा है। देवरिया बाईपास रोड स्थित पाम पैराडाइज आवासीय परियोजना के तहत बने एलआइजी और ईडब्लूएस आवासों की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इन परिवारों को सौंपेंगे। 10 आवंटियों को मंच पर मुख्यमंत्री के हाथों आशियाने की चाबी मिलेगी।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण से संचालित इस परियोजना के तहत तैयार इन आवासों का लोकार्पण पाम पैराडाइज परिसर में समारोह में होगा। शुक्रवार को लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेने के साथ सीएम योगी जीडीए की लगभग 118 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री एलआईजी और ईडब्लूएस के फ्लैट का निरीक्षण करेंगे। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन गुरुवार को तैयारियों का जायजा लिया।