सीएम योगी आज 120 परिवारों को देंगे घर की सौगात, आवंटियों को सौंपेंगे चाबी

यूपी के गोरखपुर के 120 परिवारों का सपना साकार होने जा रहा है। योगी सौगात देंगे। पाम पैराडाइज आवासीय परियोजना के तहत बने एलआइजी और ईडब्लूएस आवासों की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इन परिवारों को सौंपेंगे।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:24 AM
किराए के बोझ और अनिश्चितता में जीने वाले गोरखपुर के 120 परिवारों का सपना साकार होने जा रहा है। देवरिया बाईपास रोड स्थित पाम पैराडाइज आवासीय परियोजना के तहत बने एलआइजी और ईडब्लूएस आवासों की चाबी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को इन परिवारों को सौंपेंगे। 10 आवंटियों को मंच पर मुख्यमंत्री के हाथों आशियाने की चाबी मिलेगी।

गोरखपुर विकास प्राधिकरण से संचालित इस परियोजना के तहत तैयार इन आवासों का लोकार्पण पाम पैराडाइज परिसर में समारोह में होगा। शुक्रवार को लाभार्थियों को घर की चाबी सौंपेने के साथ सीएम योगी जीडीए की लगभग 118 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री एलआईजी और ईडब्लूएस के फ्लैट का निरीक्षण करेंगे। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन गुरुवार को तैयारियों का जायजा लिया।

इन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे सीएम:

सीएम योगी जिन परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे उनमें इंदिरा बाल विहार में शापिंग कांप्लेक्स, रामगढ़ताल रिंग रोड फेज दो पर रिटेनिंग वाल एवं डेकोरेटिव लाइटें, रामगढ़ताल में एक और जेट्टी के साथ ही राप्तीनगर विस्तार आवासीय परियोजना के ऊपर से गुजर रही 132 केवी टावर लाइन की शिफ्टिंग और देवरिया रोड पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने स्मार्ट पार्किंग आदि का निर्माण का शिलान्यास शामिल है। लोकार्पण वाले कार्यों में राप्तीनगर आवासीय परियोजना में रोड का चौड़ीकरण एवं भूमिगत केबल ट्रंच कार्य, सोनबरसा का माडल विलेज के रुप में विकास, रामगढ़ताल के सामने नया सवेरा के पास स्थित वाटर बाडी के इंफ्रास्ट्रक्चर का जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण के काम शामिल हैं।

