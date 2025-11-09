Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscm yogi will conduct road shows in singapore Japan with several ministers accompanying investment one trillion economy
सीएम योगी सिंगापुर और जापान में करेंगे रोड शो, कई मंत्री भी जाएंगे साथ; ये है मकसद

सीएम योगी सिंगापुर और जापान में करेंगे रोड शो, कई मंत्री भी जाएंगे साथ; ये है मकसद

संक्षेप: सीएम योगी आदित्यनाथ पहले चरण में सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएंगे। वहां रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें उत्तर प्रदेश में आने का न्यौता देंगे। उनकी यात्रा का इंवेस्ट यूपी खाका खींच रहा है। सीएम यूपी को बड़ा औद्योगिक हब बनाने में जुटे हुए हैं।

Sun, 9 Nov 2025 06:56 AMAjay Singh शैलेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ
share Share
Follow Us on

CM Yogi will do road show in Singapore-Japan: उत्तर प्रदेश में विदेशी कंपनियों का उद्योग लगवाने और अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं विदेश यात्राएं करेंगे। वह पहले चरण में सिंगापुर और जापान की यात्रा पर जाएंगे और वहां रोड शो करेंगे। मुख्यमंत्री विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें उत्तर प्रदेश में आने का न्यौता देंगे। उनकी यात्रा का इंवेस्ट यूपी खाका खींच रहा है। उनके जाने से पहले इंवेस्ट यूपी की पांच सदस्यीय टीम इन दोनों देशों का दौरा करेगी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को बड़ा औद्योगिक हब बनाने में जुटे हुए हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए उद्यमियों को हर स्तर पर रहत दे रही है। औद्योगिक नीतियों को सरल कर दिया गया है, जिससे विदेशी कंपनियों को यहां उद्योग लगाने में किसी तरह की असुविधा न हो। इंवेस्ट यूपी दुनिया के आठ देशों में रोड शो की तैयारी कर रहा है। इनमें से दो देशों की यात्रा पर स्वयं मुख्यमंत्री जाएंगे। उनसे जाने से पहले पांच सदस्यीय टीम अगले हफ्ते इन दोनों देशों का दौरे पर जाएगी। ये अधिकारी वहां बड़े संभावित निवेशकों, अधिकारियों, वाणिज्य मंडलों और स्थानीय कारोबारियों के साथ वार्ता करेंगे। इसकी अगुवाई की जिम्मेदारी इंवेस्ट यूपी के एसीईओ शशांक चौधरी को सौंपी गई है। ये अधिकारी दो दिन सिंगापुर और तीन दिन टोक्यो जापान में रहेंगे।

प्रदेश के कई मंत्री भी सीएम के साथ दौरे पर जाएंगे

इनके द्वारा वहां आटोमोबाइल, कृषि उपकरण, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण, मशीनरी एवं प्रिसिजन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और रसायन सेक्टर पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही टोयटा, हांडा, सुजूकी, पैनासोनिक, तोशिबा, हिताची, जैसी नामचीन कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करेंगे। इंवेस्ट यूपी की टीम इन दोनों देशों का दौरा करने के बाद वापस लौटेगी और पूरी रिपोर्ट देगी। इसके बाद मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ ही प्रदेश के बड़े मंत्री भी विदेश में रोड शो करने जाएंगे। इसका खाका खींचा जा रहा है। इसकी जल्द घोषणा की जाएगी कि कौन मंत्री किस देश के दौरे पर जाएगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में गिरोह कर रहा बिजली के इंजीनियरों-अधिकारियों को ब्लैकमेल, जेई का खुलासा
ये भी पढ़ें:गृह जिले में तैनाती, प्रमोशन, भत्तों का लाभ; नर्सों के लिए डिप्टी CM के कई ऐलान
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News CM Yogi Adityanath UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |