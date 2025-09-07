कल यूपी के इस जिले में आएंगे सीएम योगी, 50 मिनट तक रुकेंगे, पुलिस-प्रशासन ने शुरू की तैयारी
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को सहारनपुर आएंगे और बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए राहत सामग्री जारी करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर एक बजकर 10 मिनट पर विशेष विमान से सरसावा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद 1:20 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर अंबाला रोड स्थित सरोवर पोर्टिको बैंकट हॉल पहुंचेंगे और यहां आयोजित कार्यक्रम में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री यहां 50 मिनट रुकेंगे और 2:10 बजे सरसावा एयरपोर्ट होते हुए लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जहां प्रशासन अलर्ट पर है, वहीं भाजपा नेता भी तैयारियों में जुटे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉ महेंद्र सिंह सैनी ने बताया कि अभी कार्यक्रम तो नहीं आया है, लेकिन लखनऊ स्तर से सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री इस्माइलपुर स्थित बैंकट हॉल में पहुंचेंगे जहां वे बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लिए भेजी जाने वाले सामग्री के वाहनों को हरी झंडी दिखाएंगे।
अमौसी एयरपोर्ट से विशेष चार्टड विमान से पहुंचेंगे सरसावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से विशेष चार्टर्ड विमान के द्वारा सोमवार को दोपहर एक बजे सरसावा एयरपोर्ट पर आएंगे। यहां से भी गाड़ियों के काफिले के साथ अंबाला रोड स्थित होटल पहुंचेंगे। जहां वे उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।