सीएम योगी हमेशा की तरह इस गांव में मनाएंगे दिवाली, एक हफ्ते से घर-घर हो रही तैयारी

संक्षेप: वनटांगियों के इस गांव में दिवाली पर हर घर ‘योगी बाबा’ के नाम पर दीप जलाए जाते हैं। पिछले एक हफ्ते से गांव में जहां एक तरफ प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है तो वहीं आम लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की अगवानी के लिए अपने-अपने घर-द्वार को साफ सुथरा बनाने, रंग रोगन करने और सजाने-संवारने में लगे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह इस बार भी अपनी दिवाली गोरखपुर जिला मुख्यालय से करीब 15 किमी दूर कुसम्ही जंगल के बीच बसे वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नम्बर तीन में मनाएंगे। यहां के लोग बीते एक हफ्ते से सीएम के आगमन की तैयारियों में जुटे हैं। उनके बीच बेकरारी, उल्लास और उमंग का माहौल है। सीएम योगी हर साल इस वनटांगिया गांव में दीपोत्सव मनाने आते हैं। यहां हर घर ‘योगी बाबा’ के नाम पर दीप जलाए जाते हैं। गांव में एक तरफ जहां प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा है तो वहीं आम लोग सीएम योगी की अगवानी के लिए अपने-अपने घर-द्वार को साफ सुथरा बनाने, रंग रोगन करने और सजाने-संवारने में लगे हैं। दिन-रात तैयारी चल रही है। सब कुछ स्वतः स्फूर्त और मिलजुलकर। सीएम योगी इस गांव में सोमवार (20 अक्टूबर) को एक बार बार फिर आकर दीपोत्सव मनाएंगे।

इस गांव में सीएम योगी तब से आते रहे हैं जब वह सांसद थे। 2017 के पहले तक बुनियादी अधिकारों और सुविधाओं से वंचित रहे वनटांगियों के साथ उन्होंने दीपावली मनाने की जो परंपरा शुरू की, वह उनके सीएम बनने के बाद भी जारी है। उनकी दीपावली की शुरूआत ही इसी गांव से होती है। इस बार भी उनके आगमन के दिवाली पर सीएम योगी का गांव के हर किसी को शिद्दत से इंतजार है। इसके मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रशासन तो लगा ही है, गांव के लोग भी अपने बाबा के स्वागत को घर-आंगन को सजाने-संवारने में जुटे है। लोगों का कहना है कि सौ साल तक उपेक्षित और बदहाल रहे वनटांगिया समुदाय को नागरिक का दर्जा देने से लेकर समाज और विकास की मुख्य धारा में लाने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है।

कौन हैं वनटांगिया? ब्रिटिश हुकूमत में जब रेल पटरियां बिछाई जा रही थीं तो स्लीपर के लिए बड़े पैमाने पर जंगलों से साखू के पेड़ों की कटान हुई। इसकी भरपाई के लिए अंग्रेज सरकार ने साखू के नए पौधों के रोपण और उनकी देखरेख के लिए गरीब भूमिहीनों, मजदूरों को जंगल में बसाया। साखू के जंगल बसाने के लिए वर्मा देश की ‘टांगिया विधि’ का इस्तेमाल किया गया, इसलिए वन में रहकर यह कार्य करने वाले वनटांगिया कहलाए। कुसम्ही जंगल के पांच इलाकों जंगल तिनकोनिया नम्बर तीन, रजही खाले टोला, रजही नर्सरी, आमबाग नर्सरी व चिलबिलवा में इनकी पांच बस्तियां वर्ष 1918 में बसीं। इसी के आसपास महराजगंज के जंगलों में अलग अलग स्थानों पर इनके 18 गांव बसे। 1947 में देश भले आजाद हुआ लेकिन वनटांगियों का जीवन गुलामी काल जैसा ही बना रहा। जंगल बसाने वाले इस समुदाय के पास देश की नागरिकता तक नहीं थी। नागरिक के रूप में मिलने वाली सुविधाएं तो दूर की कौड़ी थीं। जंगल में झोपड़ी के अलावा किसी निर्माण की इजाजत नहीं थी। पेड़ के पत्तों को तोड़कर बेचने और मजदूरी के अलावा जीवनयापन का कोई अन्य साधन भी नहीं। समय समय पर वन विभाग की तरफ से वनों से बेदखली की कार्रवाई का भय अलग से।

सांसद रहते योगी आदित्यनाथ ने लड़ी लड़ाई वर्ष 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर के सांसद बने। उनके संज्ञान में यह बात आई कि वनटांगिया बस्तियों में रहने वालों की जिंदगी काफी बदतर हाल में है। उन्होंने सबसे पहले शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को इन बस्तियों तक पहुंचाने की ठानी। इस काम में लगाया गया उनके नेतृत्व वाली महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की संस्थाओं एमपी कृषक इंटर कालेज व एमपीपीजी कालेज जंगल धूसड़ और गोरखनाथ मंदिर की तरफ से संचालित गुरु श्री गोरक्षनाथ अस्पताल की मोबाइल मेडिकल सेवा को। जंगल तिनकोनिया नम्बर तीन वनटांगिया गांव में 2003 से शुरू ये प्रयास 2007 तक आते आते मूर्त रूप लेने लगे। इस गांव के रामगणेश कहते है कि वनटांगिया बिलकुल उपेक्षित थे। महराज जी (योगी आदित्यनाथ को वनटांगिया समुदाय के लोग इसी संबोधन से बुलाते हैं) नहीं आते बदहाली में ही मर-खप जाते।

जब योगी पर दर्ज हो गया था मुकदमा वनटांगिया गांव में योगी आदित्यनाथ ने मुकदमा भी झेला। 2009 में जंगल तिकोनिया नम्बर तीन में योगी के सहयोगी वनटांगिया बच्चों के लिए एस्बेस्टस शीट डाल एक अस्थायी स्कूल का निर्माण कर रहे थे। वन विभाग ने इस काम को अवैध बताकर केस दर्ज करा दिया। हालांकि बाद में वन विभाग के तर्क खारिज हुए और वनटांगियों के बच्चों के लिए अस्थायी स्कूल बन सका। गोरक्षनाथ हिंदू विद्यापीठ नाम से यब विद्यालय आज भी योगी के संघर्षों का साक्षी है।