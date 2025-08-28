हिंदू आबादी घटी, दंगों की साजिश, योगी को संभल हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट सोंपी गई

संभल हिंसा की विस्फोटक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। 450 पन्नों की रिपोर्ट है। संभल में हुई हिंसा को लेकर न्यायिक हिंसा पर रिपोर्ट में जिक्र करते हुए कहा गया है कि कभी यहां 45 फीसदी आबादी हिंदू थी, लेकिन आज यह घटकर 15 फीसदी रह गई है

संभल हिंसा की विस्फोटक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई। योग को सौंपी गई 450 पन्नों की रिपोर्ट में 24 नवंबर, 2024 को मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा और संभल में हुए दंगों की डिटेल भी है। इसके साथ ही क्षेत्र में जनसांख्यिकी बदलाव का भी उल्लेख है। हिंसा को लेकर पर रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि कभी यहां 45 फीसदी आबादी हिंदू थी, लेकिन आज यह घटकर 15-20 फीसदी रह गई है। रिपोर्ट सौंपे जाने के दौरान यूपी के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन, पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी मौजूद रहे।

सूत्रों के मुताबिक, साक्ष्य, डेमोग्राफिक बदलाव, दंगे और आतंकी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा किया गया। गोपनीय रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी गई। इसे विधानसभा में रखा जाएगा।सूत्रों के मुताबिक, जिसमें सम्भल जनपद को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य दर्ज हैं। इसे पूर्व सुनियोजित साजिश बताया गया है। साथ ही कुछ तत्कालीन अफसरों की लापरवाही भी उजागर की गई है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में संभल के इतिहास में कब-कब कितने दंगे हुए, उन दंगों में क्या-क्या हुआ आदि के बारे में भी विस्तार से लिखा गया है। इसके साथ ही जिले की डेमोग्राफी बदलाव होने की बात कही गई है।