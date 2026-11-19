अखिलेश यादव के रोड शो में बच्चे की मौत पर सीएम योगी भड़के। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने प्रशासन से कहा कि आरोपियों को खोज निकालिए। सपा के गुंडों को ढूढ़-ढूढ़ कर सजा देंगे।

गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश के रोड शो के दौरान भाजपा नेता के बच्चे की मौत पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि सपा के पीडीए यात्रा में हो गई। उनके पास संवेदना के एक भी शब्द नहीं है। योगी ने कहा कि मैंने प्रशासन से कहा कि आरोपियों को खोज निकालिए। सपा के गुंडों को ढूढ़-ढूढ़ कर सजा देंगे। गुंडे -माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते हैं। गंडे और माफिया डंडे के बल पर सीधे होंगे। सपा गुंडागर्दी का पर्याय है।

योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को सौगात दी। योगी ने फारेस्ट विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। फारेस्ट विश्वविद्यालय 491 रुपए की लागत से बनेगा। इस समारोह में योगी ने सपा पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में माफियाराज का बोलबाला था। सपा माफिया और अपराधियों की पर्याय रही है। योगी ने सपा के रोड शो के दौरान एक मासूम बच्चे की मौत का जिक्र करते हुए सवाल कि आखिर उस मासूम की गलती क्या थी? योगी ने कहा कि आज मैं उस परिवार से मिलने जाएंगे। सपा की अराजकता ने मासूम की जान ले ली।

उन्होंने कहा कि कल की अराजकता में उस मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन माफिया पोषक लोगों के पास संवेदना के दो शब्द तक नहीं थे। योगी ने कहा कि ऐसे लोग कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह हैं, जो कभी सीधे नहीं हो सकते। योगी ने कहा कि आरोपी बचेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे।

योगी ने आवैसी पर भी साधा निशाना वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबाद का एक मौलाना मचल रहा है अभी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के परिणाम आने के बाद उन्हें भी सौगात देंगे कि हैदराबाद का नाम भाग्यलक्ष्मीपुरम होगा।