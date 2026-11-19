अखिलेश यादव के रोड शो में बच्चे की मौत पर सीएम योगी भड़के, बोले- सपा के गुंडों को ढूढ़ कर सजा देंगे
अखिलेश यादव के रोड शो में बच्चे की मौत पर सीएम योगी भड़के। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैंने प्रशासन से कहा कि आरोपियों को खोज निकालिए। सपा के गुंडों को ढूढ़-ढूढ़ कर सजा देंगे।
गोरखपुर में सपा प्रमुख अखिलेश के रोड शो के दौरान भाजपा नेता के बच्चे की मौत पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा पर जमकर हमला बोला। योगी ने कहा कि सपा के पीडीए यात्रा में हो गई। उनके पास संवेदना के एक भी शब्द नहीं है। योगी ने कहा कि मैंने प्रशासन से कहा कि आरोपियों को खोज निकालिए। सपा के गुंडों को ढूढ़-ढूढ़ कर सजा देंगे। गुंडे -माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते हैं। गंडे और माफिया डंडे के बल पर सीधे होंगे। सपा गुंडागर्दी का पर्याय है।
योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को सौगात दी। योगी ने फारेस्ट विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। फारेस्ट विश्वविद्यालय 491 रुपए की लागत से बनेगा। इस समारोह में योगी ने सपा पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले प्रदेश में माफियाराज का बोलबाला था। सपा माफिया और अपराधियों की पर्याय रही है। योगी ने सपा के रोड शो के दौरान एक मासूम बच्चे की मौत का जिक्र करते हुए सवाल कि आखिर उस मासूम की गलती क्या थी? योगी ने कहा कि आज मैं उस परिवार से मिलने जाएंगे। सपा की अराजकता ने मासूम की जान ले ली।
उन्होंने कहा कि कल की अराजकता में उस मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई, लेकिन माफिया पोषक लोगों के पास संवेदना के दो शब्द तक नहीं थे। योगी ने कहा कि ऐसे लोग कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह हैं, जो कभी सीधे नहीं हो सकते। योगी ने कहा कि आरोपी बचेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे।
योगी ने आवैसी पर भी साधा निशाना
वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि हैदराबाद का एक मौलाना मचल रहा है अभी। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के परिणाम आने के बाद उन्हें भी सौगात देंगे कि हैदराबाद का नाम भाग्यलक्ष्मीपुरम होगा।
कल भाजपा नेता के बेटे की हो गई थी मौत
आपको बता दें कि गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के झारखंडी में बुधवार को जेसीबी की चपेट में आने से भाजपा नेता के 13 वर्षीय बेटे आर्यवर्धन सिंह की मौत हो गई। वह चौरीचौरा विधानसभा क्षेत्र के राजधानी गांव निवासी भाजपा नेता ओंकार सिंह का बेटा था। परिजनों का आरोप है कि जेसीबी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो से लौट रही थी। हादसे के बाद घायल छात्र को एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बुधवार दोपहर करीब एक बजे कूड़ाघाट में रोड शो के दौरान यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। हादसे के बाद छात्र के घर पर सैकड़ों लोग जुट गए। आक्रोशित परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें