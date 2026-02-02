जनता दरबार में नन्ही बच्ची की कविता सुन CM योगी गदगद, स्कूल में एडमिशन का आदेश
लखनऊ में सीएम योगी के जनता दर्शन में बच्ची अनाबी अली अपनी मां संग स्कूल में एडमिशन की गुहार लेकर पहुंची। उसने नर्सरी में दाखिले की इच्छा जताई और कविता सुनाई। योगी ने अधिकारियों को तुरंत एडमिशन कराने का निर्देश दिया और बच्ची को चॉकलेट दी।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। जनता दर्शन के दौरान कई फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इसी बीच एक भावुक और दिलचस्प मामला सामने आया, जब एक मासूम बच्ची अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची और स्कूल में दाखिले की मांग रखी।नजनता दर्शन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्ची से पूछा कि वह क्या कहना चाहती है, तो बच्ची ने मासूमियत से कहा कि उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने बच्ची से बातचीत करते हुए पूछा कि वह रोज स्कूल जाएगी या नहीं और मन लगाकर पढ़ाई करेगी या नहीं। बच्ची ने सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बच्ची की मां से पूछा कि किस कक्षा में दाखिला चाहिए। मां ने बताया कि नर्सरी में एडमिशन कराना है। मुख्यमंत्री ने बच्ची से कहा कि वह क्या पढ़ती है और कुछ सुनाने के लिए कहा। इस पर बच्ची ने 'शेर बच्चे, शेर बच्चे' कविता सुनाई। बच्ची की कविता सुनकर मुख्यमंत्री काफी खुश हो गए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्ची का स्कूल में दाखिला तुरंत कराया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बच्ची से स्नेहपूर्वक पूछा कि अब वह खुश है या नहीं और उसे चॉकलेट भी दी। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बच्ची अनाबी अली ने बताया कि उसने योगी जी से लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराने के लिए कहा था। बच्ची के अनुसार मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि उसका एडमिशन हो जाएगा। वहीं बच्ची की मां फराह मुशर्रफ ने भी बताया कि उनकी बेटी स्कूल जाने को लेकर बहुत उत्साहित है और मुख्यमंत्री ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि दाखिला हो जाएगा। जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर भी हो रही है।