जनता दरबार में नन्ही बच्ची की कविता सुन CM योगी गदगद, स्कूल में एडमिशन का आदेश

संक्षेप: लखनऊ में सीएम योगी के जनता दर्शन में बच्ची अनाबी अली अपनी मां संग स्कूल में एडमिशन की गुहार लेकर पहुंची। उसने नर्सरी में दाखिले की इच्छा जताई और कविता सुनाई। योगी ने अधिकारियों को तुरंत एडमिशन कराने का निर्देश दिया और बच्ची को चॉकलेट दी।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। जनता दर्शन के दौरान कई फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। इसी बीच एक भावुक और दिलचस्प मामला सामने आया, जब एक मासूम बच्ची अपनी मां के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची और स्कूल में दाखिले की मांग रखी।नजनता दर्शन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्ची से पूछा कि वह क्या कहना चाहती है, तो बच्ची ने मासूमियत से कहा कि उसका स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने बच्ची से बातचीत करते हुए पूछा कि वह रोज स्कूल जाएगी या नहीं और मन लगाकर पढ़ाई करेगी या नहीं। बच्ची ने सिर हिलाकर हामी भर दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बच्ची की मां से पूछा कि किस कक्षा में दाखिला चाहिए। मां ने बताया कि नर्सरी में एडमिशन कराना है। मुख्यमंत्री ने बच्ची से कहा कि वह क्या पढ़ती है और कुछ सुनाने के लिए कहा। इस पर बच्ची ने 'शेर बच्चे, शेर बच्चे' कविता सुनाई। बच्ची की कविता सुनकर मुख्यमंत्री काफी खुश हो गए।