बारिश पर CM योगी ने चेताया, कहा- हर परिस्थिति के लिए रहें तैयार; किसानों के लिए खास प्लान
सीएम ने मौसम की अनिश्चितता और असामान्य बारिश के अनुमानों को देखते हुए विभिन्न विभागों से सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि मौसम की अनिश्चितता, बारिश के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई जल, फसली ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।
UP News : उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौसम की अनिश्चितता और असामान्य बारिश के अनुमानों को देखते हुए विभिन्न विभागों से सतर्क रहने को कहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के तहत आने वाले विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मौसम की अनिश्चितता, बारिश के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे में किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई जल, फसली ऋण तथा वैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए।
उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार रखने और पूर्व तैयारी कराने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि खरीफ अभियान को मिशन मोड में संचालित करते हुए किसानों को ससंसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अल्पवृष्टि अथवा सूखे की स्थिति के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि कृषि विभाग द्वारा आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की गई है।
किसानों को न होने पाए कोई दिक्कत
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रहे और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाए।
यूपी में लेट हुआ मानसून
उधर यूपी में मानसून कुछ लेट हो गया है। मौसम विज्ञानियोें के अनुसार यह पूर्वी यूपी में 28 जून तक दस्तक दे सकता है। देरी की वजह मानूसन के बिहार में अटकने को बताया जा रहा है। हालांकि अब बिहार में ठहरे मानसून में हलचल शुरू हो गई है और दक्षिण-पश्चिम मानसून आगे सरक रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुमान के मुताबिक पूर्वी यूपी में मानसून 12 दिन की देरी से 28 जून के आस-पास प्रवेश कर सकता है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि शुक्रवार तक हीटवेव का असर रहेगा। शनिवार की शाम से बादल छा सकते हैं। रविवार के बाद मानसून के पहुंचने की संभावना बन रही है। उधर, मानसून में देरी से दिन में सूरज की किरणें आग बरसा रही हैं। सोमवार को हुई हल्की बारिश का असर मंगलवार को नहीं दिखा। मंगलवार को गर्मी से लोग बेहाल दिखे। बुधवार से शुक्रवार तक पूर्वी यूपी में हीटवेव बनी रहेगी। दिन का अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। हवा में नमी अधिक है, जिससे हीट इंडेक्स 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मंगलवार को दिन में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.7 डिग्री अधिक है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें