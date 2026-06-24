बारिश पर CM योगी ने चेताया, कहा- हर परिस्थिति के लिए रहें तैयार; किसानों के लिए खास प्लान

सीएम ने मौसम की अनिश्चितता और असामान्य बारिश के अनुमानों को देखते हुए विभिन्न विभागों से सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि मौसम की अनिश्चितता, बारिश के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई जल, फसली ऋण उपलब्ध कराना चाहिए।

UP News : उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार-चढ़ाव लगातार जारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौसम की अनिश्चितता और असामान्य बारिश के अनुमानों को देखते हुए विभिन्न विभागों से सतर्क रहने को कहा है। कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के तहत आने वाले विभागों की विस्तृत समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि मौसम की अनिश्चितता, बारिश के बदलते स्वरूप को देखते हुए प्रदेश को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे में किसानों को समय पर बीज, उर्वरक, सिंचाई जल, फसली ऋण तथा वैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए।

उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को विभागों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तैयार रखने और पूर्व तैयारी कराने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि खरीफ अभियान को मिशन मोड में संचालित करते हुए किसानों को ससंसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अल्पवृष्टि अथवा सूखे की स्थिति के दृष्टिगत तैयारियों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि कृषि विभाग द्वारा आकस्मिक कार्ययोजना तैयार की गई है।

किसानों को न होने पाए कोई दिक्कत मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक जिले में गुणवत्तापूर्ण बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित रहे और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता की नियमित निगरानी की जाए।