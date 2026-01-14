Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newscm yogi warned parents about smartphone addiction in children saying it is dangerous and can lead to depression
सीएम योगी ने छोटे बच्चों के मां-बाप को सुनाई खरी-खरी, बोले-ये अपराध कर रहे हैं आप

संक्षेप:

स्मार्ट फोन की लत के दुष्प्रभावों को लेकर CM योगी पहले भी अपनी चिंता जताते रहे हैं। इस बार उन्होंने जिस अंदाज में बच्चों के माता-पिता से अपील की है उसकी काफी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि स्मार्ट फोन की ये लत बच्चों की आंखों के साथ ही उनके दिमाग के लिए भी घातक है।

Jan 14, 2026 07:47 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
सीएम योगी आदित्यनाथ ने छोटे बच्चों को स्मार्ट फोन दे देने वाले उनके माता-पिता को खरी-खरी सुनाई है। उन्होंने कहा कि लोग दूधमुंहे बच्चों को भी स्मार्ट फोन पकड़ा देते हैं। ये अपराध कर रहे हैं आप। ये अपराध मत करिए। मत पकड़ाइए बच्चों को स्मार्ट फोन। उसको लिखने-पढ़ने की आदत डलवाइए। सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्ट फोन पकड़ लेगा तो उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे। उससे बचिए।

सीएम योगी ने मंगलवार को गोरखपुर महोत्सव में कहा कि जब आप यात्रा में जा रहे हैं, बाइक या फोर व्हीलर चला रहे हैं तो अपना स्मार्ट फोन बंद करके रख दीजिए या साइलेंट मोड में रखिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना हमारे लिए एक चैलेंज है। नौजवान बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं। परिवार के परिवार साफ हो जा रहे हैं।

स्मार्ट फोन की लत के दुष्प्रभावों को लेकर सीएम योगी पहले भी अपनी चिंता जताते रहे हैं। इस बार उन्होंने जिस अंदाज में बच्चों के माता-पिता से अपील की है उसकी काफी चर्चा हो रही है। लोग कह रहे हैं कि वाकई स्मार्ट फोन की ये लत बच्चों की आंखों के साथ ही उनके दिमाग के लिए भी घातक है।

मोबाइल या स्मार्ट फोन पर बच्चे घंटों बिता रहे हैं और ये उनके दिमाग की ग्रोथ, ध्यान, याददाश्त और व्यवहार पर असर डाल रहा है। सीएम योगी ने माता-पिता को आगाह करते हुए कहा कि यदि बच्चा बहुत कम उम्र में स्मार्ट फोन का आदी हो जाएगा तो आगे चलकर वह जिद्दी हो जाएगा।

विशेषज्ञों का भी कहना है कि मोबाइल पर घंटों रहने की आदत से बच्चों में चिड़चिड़ापन बढ़ता है। आगे चलकर वे मानसिक तनाव और डिप्रेशन जैसी परेशानियों के शिकार हो सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि माता-पिता बच्चों की मोबाइल पर रहने की आदत को प्यार से कंट्रोल करें। इसके उपयोग को सीमित करें।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
