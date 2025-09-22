GST सुधार के बाद बाजार का हाल जानने पैदल निकले सीएम योगी, ग्राहकों से की बातचीत

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीएसटी सुधारों का प्रचार करने के लिए सोमवार को गोरखपुर की सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े। झूलेलाल मंदिर से गोरखनाथ मंदिर मार्ग तक बाजार का हाल जाना।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीएसटी सुधारों का प्रचार करने के लिए सोमवार को गोरखपुर की सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े। झूलेलाल मंदिर से गोरखनाथ मंदिर मार्ग तक बाजार का हाल जाना। इस दौरान व्यापारियों और ग्राहकों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने व्यापारियों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ ग्राहकों तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री ने स्टाइल बाजार में जाकर संशोधित जीएसटी दरों का एक स्टिकर चिपकाया और इसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने दुकान मालिक को गुलाब का फूल देते हुए कहा कि कपड़ों पर जीएसटी 12 से घटाकर पांच प्रतिशत करने से आपका बाजार मजबूत होगा। ग्राहकों को यह लाभ जरूर मिलना चाहिए। सीएम योगी ने न्यू स्वीट्स पैलेस और गीता होलसेल मार्ट में दुकानदारों से बात की। इस दौरान विक्रेताओं ने उन्हें बताया कि उन्होंने जीएसटी दरों में संशोधन के बाद लागू कम दरों का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया है।

एक मेडिकल स्टोर पर उन्हें बताया गया कि जीवन रक्षक दवाएं अब कर-मुक्त हैं और कई दवाओं पर सिर्फ पांच प्रतिशत कर लगता है। इस दौरान व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पर फूल बरसाए और घटती जीएसटी, बढ़ता व्यापार, धन्य मोदी सरकार के नारे लगाए। मुख्यमंत्री ने स्टिकर भी बांटे और व्यापारियों से गर्व से स्वदेशी वाले पोस्टर लगाने की अपील की। सीएम योगी ने इस अवसर पर संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी की कम दरें न सिर्फ उपभोक्ताओं पर बोझ कम करेंगी, बल्कि मांग, उत्पादन व रोजगार भी बढ़ाएंगी।

जीएसटी सुधार से बढ़ेगा उत्पादन, होगा रोजगार सृजन सीएम योगी ने जीएसटी रिफॉर्म पर जन जागरण पदयात्रा और व्यापारियों से संवाद करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि शारदीय नवरात्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में जीएसटी की घटी दरें पूरे देश में लागू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जीएसटी कम होने से आम उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ेगी। क्रय शक्ति बढ़ने से मांग बढ़ेगी। मांग से खपत, खपत से उत्पादन बढ़ेगा और उत्पादन बढ़ने से नया रोजगार सृजन भी होगा।

जीएसटी में यह अब तक सबसे बड़ा रिफॉर्म है। कई वस्तुओं और सेवाओं में कर की दरों को पांच प्रतिशत या शून्य पर ला दिया गया है। जीवनरक्षक दवाओं को करमुक्त कर दिया गया है जबकि अन्य दवाओं पर कर की दर को घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होने कहा कि किसानों के लिए जीएसटी पांच प्रतिशत या शून्य कर दी गई है। शक्षिण सामग्री पर कर की दर को बारह से शून्य कर दिया गया है।