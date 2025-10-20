सीएम योगी ने हुनमानगढ़ी और राम मंदिर में किया दर्शन-पूजन, निषाद बस्ती पहुंच कर दिए दिवाली तोहफे

संक्षेप: अयोध्या धाम में रविवार को दीपोत्सव के बाद सोमवार सुबह सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन और पूजन किया। इसके बाद योगी आदित्यनाथ निषाद बस्ती पहुंच कर दिवाली के तोहफे दिए।

अयोध्या में रविवार शाम भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ। सीएम योगी ने पहला दीया जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया।दीपोत्सव कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में सरयू घाट स्थित गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया। सोमवार की सुबह हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का और राम मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन किया। इसके बाद वह निषाद बस्ती में पहुंच कर उन्होंने निषाद समाज के लगभग 200 परिवारों को दीपावली के उपहार स्वरूप फल और मिठाई वितरित की। इसके उपरांत वे कंधरापुर गांव पहुंचे और वहां भी करीब 200 ग्रामीणों को दीपावली के उपहार प्रदान किए।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि दीपावली पर निषाद बस्ती आने का मुझे सौभाग्य मिला। भगवान श्रीराम के वनवास के समय पहली मित्रता निषाद समाज से हुई थी, इसलिए यह समाज हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। उन्होंने आगे कहा कि दीपावली की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने, प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है। हम सब मिलकर इस आयोजन का हिस्सा बनें और समाज में एकता का वातावरण बनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकता और सामाजिक सहभागिता का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के हर वर्ग तक त्योहार की खुशियाँ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।