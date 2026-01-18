Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newscm yogi transferred rs 1 lakh each to two lakh families, faces brightened after receiving pm awas yojana installments
सीएम योगी ने दो लाख परिवारों को ट्रांसफर किए एक-एक लाख, PM आवास की किस्त पाकर खिले चेहरे

सीएम योगी ने दो लाख परिवारों को ट्रांसफर किए एक-एक लाख, PM आवास की किस्त पाकर खिले चेहरे

संक्षेप:

सीएम योगी लाभार्थियों से पूछा कि आवास मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने यह भी जाना कि लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले किसी को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आज सभी को इनका लाभ मिल रहा है।

Jan 18, 2026 04:47 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने एक सिंगल क्लिक से उत्तर प्रदेश के दो लाख परिवारों के खातों में पीएम आवास योजना की किस्त के तौर पर एक-एक लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। पीएम आवास की यह किस्त मिलने पर लाभार्थी परिवारों के चेहरे खुशी से खिल गए। इस मौके पर सीएम योगी ने लाभार्थियों से बात कर उनकी भावनाएं जानने की कोशिश की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीएम योगी लाभार्थियों से पूछा कि आवास मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? इसके साथ ही उन्होंने यह भी जाना कि लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले किसी को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आज सभी को इनका लाभ मिल रहा है। कोई इसके लिए घूस भी नहीं मांग सकता। घूस मांगने वालों को पता है कि वो जेल चला जाएगा।

ये भी पढ़ें:फंड की कोई कमी नहीं, हर जिले में होगा ये काम; वकीलों के बीच योगी का बड़ा ऐलान

कार्यक्रम में योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2 हजार करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की गई। सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र लिखने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। कार्यक्रम से आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वर्चुअली जुड़े। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:एआई वीडियो से बदनाम करने की साजिश, पर्दाफाश होगा; मणिकर्णिका विवाद पर गरजे योगी

केंद्र सरकार की है योजना

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस योजना के तहत पहली किस्त का डिजिटल हस्तांतरण किया है। केंद्र सरकार ने 2014 में हर बेघर परिवार को छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी। शहरी क्षेत्र में योजना के संचालन की जिम्मेदारी डूडा (जिला नगरीय विकास अभिकरण) को दी गई। नगरीय निकायों में आवास निर्माण के लिए शासन स्तर से ढाई लाख रुपए दिए जाते हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
CM Yogi Adityanath UP Top News PM Awas Yojana अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |