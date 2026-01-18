सीएम योगी ने दो लाख परिवारों को ट्रांसफर किए एक-एक लाख, PM आवास की किस्त पाकर खिले चेहरे

संक्षेप: सीएम योगी लाभार्थियों से पूछा कि आवास मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने यह भी जाना कि लाभार्थियों को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पहले किसी को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आज सभी को इनका लाभ मिल रहा है।

सीएम योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत डायरेक्ट फंड ट्रांसफर कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने एक सिंगल क्लिक से उत्तर प्रदेश के दो लाख परिवारों के खातों में पीएम आवास योजना की किस्त के तौर पर एक-एक लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। पीएम आवास की यह किस्त मिलने पर लाभार्थी परिवारों के चेहरे खुशी से खिल गए। इस मौके पर सीएम योगी ने लाभार्थियों से बात कर उनकी भावनाएं जानने की कोशिश की।

कार्यक्रम में योजना के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे 2 हजार करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की गई। सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र लिखने के लिए भी प्रेरित किया। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। कार्यक्रम से आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी वर्चुअली जुड़े। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ मौजूद रहे।