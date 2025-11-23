सीएम योगी ने बताया आरएसएस को फंडिंग कौन करता है? बोले- संघ ने कभी सौदेबाजी नहीं की

Hindustan Hindi News
CM Yogi told who funds RSS? He said The Sangh never compromised on service
संक्षेप:

Sun, 23 Nov 2025 04:14 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपने सौ वर्ष के इतिहास में सेवा के साथ कभी सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों के अंबेसडर पूछते हैं कि संघ की फंडिंग कहां से आती है मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बताता हूं कि ओपेक देशों से नहीं, चर्चो से नहीं समाज मदद करता है।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को जियो और जीने दो की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत विश्व को दिशा देने में सक्षम है और श्रीमद भगवद गीता मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है।

सीएम योगी ने कहा कि जहां धर्म और सत्य का मार्ग होता है, वहीं विजय मिलती है। उनका कहना था कि अधर्म के मार्ग पर चलने वालों की कभी विजय नहीं होती। उन्होंने कहा कि गीता के संदेश कालातीत हैं और आज के परिवेश में भी मानवता को सही दिशा दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में आरएसएस ने विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्यों के माध्यम से अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि संघ ने कभी किसी प्रकार की सौदेबाजी या शर्तों पर सेवा नहीं की, बल्कि समाजिक दायित्व को सर्वोपरि रखा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान वैश्विक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि अक्सर विदेशी प्रतिनिधि भारत की संस्थाओं और संगठनों के कामकाज को लेकर जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सार्वभौमिक सोच, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और गीता दर्शन ने विश्व शांति और मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

भगवत ने कहीं ये बातें

वहीं दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि श्रीमद भगवत गीता सभी स्रोतों के ज्ञान का सारांश है। गीता के 18 अध्याय के हर श्लोक में नई बात सीखने को मिलती है। धर्म के आधार पर लड़े गए हर युद्ध का परिणाम लाभकारी ही होता है।आज जैसे दुनिया लड़खड़ा रही थी वैसे महाभारत के दौरान अर्जुन लड़खड़ा रहे थे।अर्जुन के प्रश्न गंभीर थे, राज्य के लिए अपने ही वंधुओं को कैसे मारू। भगवान ने समझाया, धर्मयुद्ध है कर्म करो, यहां न अपना कोई न पराया।दुनिया में जय-विजय नियत है, गीता कहती है धर्म के लिए लड़ते रहो।भारत कभी विश्वगुरू था, परतंत्र में जीना पड़ा तब भी भारत था, अब भी है।

