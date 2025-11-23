सीएम योगी ने बताया आरएसएस को फंडिंग कौन करता है? बोले- संघ ने कभी सौदेबाजी नहीं की

संक्षेप: यूपी के लखऊ में दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया के कई देशों के अंबेसडर पूछते हैं कि संघ की फंडिंग कहां से आती है?मैं बताता हूं कि ओपेक देशों से नहीं, चर्चो से नहीं समाज मदद करता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने अपने सौ वर्ष के इतिहास में सेवा के साथ कभी सौदेबाजी नहीं की। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई देशों के अंबेसडर पूछते हैं कि संघ की फंडिंग कहां से आती है मैं जवाब दे रहा हूं। मैं बताता हूं कि ओपेक देशों से नहीं, चर्चो से नहीं समाज मदद करता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया को जियो और जीने दो की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत विश्व को दिशा देने में सक्षम है और श्रीमद भगवद गीता मानव को जीवन जीने की कला सिखाती है।

सीएम योगी ने कहा कि जहां धर्म और सत्य का मार्ग होता है, वहीं विजय मिलती है। उनका कहना था कि अधर्म के मार्ग पर चलने वालों की कभी विजय नहीं होती। उन्होंने कहा कि गीता के संदेश कालातीत हैं और आज के परिवेश में भी मानवता को सही दिशा दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 100 वर्षों में आरएसएस ने विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कार्यों के माध्यम से अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि संघ ने कभी किसी प्रकार की सौदेबाजी या शर्तों पर सेवा नहीं की, बल्कि समाजिक दायित्व को सर्वोपरि रखा।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान वैश्विक परिप्रेक्ष्य का उल्लेख करते हुए कहा कि अक्सर विदेशी प्रतिनिधि भारत की संस्थाओं और संगठनों के कामकाज को लेकर जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सार्वभौमिक सोच, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और गीता दर्शन ने विश्व शांति और मानव कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।