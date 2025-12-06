Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCM Yogi to visit Aligarh on 7 December hold meeting with officers police alert regarding security
कल यूपी के इस जिले में जाएंगे सीएम योगी, अफसरों संग करेंगे मीटिंग, सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट

कल यूपी के इस जिले में जाएंगे सीएम योगी, अफसरों संग करेंगे मीटिंग, सुरक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट

संक्षेप:

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अलीगढ़ आएंगे। यहां पर प्रशासनिक अफसरों के साथ कलक्ट्रेट में एक घंटे समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद बरौली के विधायक ठा. जयवीर सिंह के बेटे के तिलक समारोह में प्रिंस पैलेस छेरत जाएंगे।

Dec 06, 2025 09:25 pm ISTDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को अलीगढ़ आएंगे। यहां पर प्रशासनिक अफसरों के साथ कलक्ट्रेट में एक घंटे समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद बरौली के विधायक ठा. जयवीर सिंह के बेटे के तिलक समारोह में प्रिंस पैलेस छेरत जाएंगे। सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के अफसर शामिल होंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11.05 बजे एएमयू परिसर में हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद सीएम कार से कलक्ट्रेट पहुंचेंगे। कलक्ट्रेट में सुबह 11.15 से लेकर 12.15 तक अफसरों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद 12.25 पर कलक्ट्रेट से एएमयू के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। 12.35 बजे एएमयू हेलीपैड से राजकीय हेलीकाप्टर से प्रिंस पैलेस छेरत में बनाए गए हेलीपैड पर सीएम जाएंगे। प्रिंस पैलेस छेरत में बरौली विधायक ठा. जयवीर सिंह बेटे के तिलक समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। दोपहर 1 बजे से 1.20 बजे तक समय आरक्षित रहेगा।

दोपहर 1.30 बजे प्रिंस पैलेस छेरत के हीलैपेड से सीएम ग्रास्टन गंज कोटद्वार उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक और तिलक समारोह में सीएम करीब अलीगढ़ ढाई घंटे रुकेंगे। पुलिस प्रशासन ने सीएम के आने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। देररात तक विभाग ब्योरा एकत्रित करने में जुटे रहे। मुख्यमंत्री के अलावा बरौली विधायक जयवीर सिंह के बेटे के तिलक समारोह में कई कैबिनेट, राज्यमंत्री, स्वतंत्र प्रभार, दर्जा प्राप्त, अध्यक्ष सहित कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Aligarh News CM Yogi Yogi Adityanath अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |