सीएम योगी कल अयोध्या में करेंगे सौगातों की बारिश, 100 अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास

सीएम योगी कल अयोध्या में सौगातों की बारिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ 100 अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

सीएम योगी कल यानी शुक्रवार को अयोध्या में सौगातों की बारिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीकापुर विधानसभा को 100 से अधिक योजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं में राजकीय महाविद्यालय शाहगंज बीकापुर, पंपिंग स्टेशन रामनगर धौरहरा, ड्रग वियर हाउस बीकापुर जैसी प्रमुख बड़ी परियोजना शामिल है। खास ये है कि इस दौरान मुख्यमंत्री उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें 15 से 20 स हजार की भीड़ जुटाने की तैयारी की जा रही है।

विधायक बीकापुर डॉ. अमित सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री 10 जुलाई को सुबह लगभग साढ़े आठ बजे ब्लॉक परिसर में स्थापित पूर्व सिंचाई मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान सौ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम से 48 घंटे पहले मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलने के बाद जिला एवं स्थानीय प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट है। बुधवार को सुबह डीएम शशांक त्रिपाठी, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसएसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, सीओ सदर प्रतीक कुमार एसडीएम सोहावल सविता राजपूत के साथ सोहावल ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान घंटे भर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई।

स्थापित मूर्ति के आवरण के बाद मुख्यमंत्री पौध रोपण करेंगे ब्लॉक परिसर में स्थापित मूर्ति के आवरण के बाद मुख्यमंत्री पौध रोपण करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर ब्लाक मुख्यालय से करीब तीन सौ मीटर दूर दक्षिण दिशा में नगर पंचायत खिरौनी निवासी किसानों के खाली पड़े खेतों में जनसभा के लिए पंडाल के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मौजूदगी में हैलीपेड निर्माण कराने की कवायद शुरू की गई। इस दौरान एसडीएम सविता राजपूत समेत तहसीलदार प्रदीप कुमार सिंह,नायब तहसीलदार रेशु जैन, सहित नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी आरती श्रीवास्तव, बीडीओ सोहावल हरीशचंद्र सिंह, सीएचसी प्रभारी डॉ. आकांक्षा वर्मा आदि मौजूद थे।