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सीएम योगी कल अयोध्या में करेंगे सौगातों की बारिश, 100 अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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सीएम योगी कल अयोध्या में सौगातों की बारिश करेंगे। योगी आदित्यनाथ 100 अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे।

सीएम योगी कल अयोध्या में करेंगे सौगातों की बारिश, 100 अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास

सीएम योगी कल यानी शुक्रवार को अयोध्या में सौगातों की बारिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीकापुर विधानसभा को 100 से अधिक योजनाओं की सौगात देंगे। इन योजनाओं में राजकीय महाविद्यालय शाहगंज बीकापुर, पंपिंग स्टेशन रामनगर धौरहरा, ड्रग वियर हाउस बीकापुर जैसी प्रमुख बड़ी परियोजना शामिल है। खास ये है कि इस दौरान मुख्यमंत्री उद्घाटन एवं शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसमें 15 से 20 स हजार की भीड़ जुटाने की तैयारी की जा रही है।

विधायक बीकापुर डॉ. अमित सिंह चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री 10 जुलाई को सुबह लगभग साढ़े आठ बजे ब्लॉक परिसर में स्थापित पूर्व सिंचाई मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान सौ से अधिक परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम से 48 घंटे पहले मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना मिलने के बाद जिला एवं स्थानीय प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट है। बुधवार को सुबह डीएम शशांक त्रिपाठी, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, एसएसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी, सीओ सदर प्रतीक कुमार एसडीएम सोहावल सविता राजपूत के साथ सोहावल ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान घंटे भर कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई।

स्थापित मूर्ति के आवरण के बाद मुख्यमंत्री पौध रोपण करेंगे

ब्लॉक परिसर में स्थापित मूर्ति के आवरण के बाद मुख्यमंत्री पौध रोपण करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसे लेकर ब्लाक मुख्यालय से करीब तीन सौ मीटर दूर दक्षिण दिशा में नगर पंचायत खिरौनी निवासी किसानों के खाली पड़े खेतों में जनसभा के लिए पंडाल के साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मौजूदगी में हैलीपेड निर्माण कराने की कवायद शुरू की गई। इस दौरान एसडीएम सविता राजपूत समेत तहसीलदार प्रदीप कुमार सिंह,नायब तहसीलदार रेशु जैन, सहित नगर पंचायत की अधिशासी अधिकारी आरती श्रीवास्तव, बीडीओ सोहावल हरीशचंद्र सिंह, सीएचसी प्रभारी डॉ. आकांक्षा वर्मा आदि मौजूद थे।

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आज बांदा में 10 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बांदा पहुंचकर जिले को 710 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बुंदेलखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसे धरती का स्वर्ग बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकारों ने विकास के बजाय क्षेत्र को डकैत दिए और युवाओं के हाथों में रोजगार के बजाय तमंचा थमा दिया। उन्होंने कहा कि पहले विकास का पैसा कब्रिस्तानों की बाउंड्रीवाल पर खर्च होता था, जबकि आज वही धन मंदिरों के सुंदरीकरण और जनकल्याणकारी कार्यों पर लगाया जा रहा है।

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Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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