यूपी के पौने दो करोड़ लोगों को सीएम योगी आज देंगे गिफ्ट, हर खाते में आएंगे 700 से ज्यादा रुपए
यूपी के 1.89 करोड़ लोगों को सीएम योगी दिवाली गिफ्ट देने जा रहे हैं। उज्जवला योजना के तहत गैर रिफिल सब्सिडी का 1500 करोड़ रुपए सीधे लोगों के खाते में भेजे जाएंगे।
दिवाली पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश के पौने दो करोड़ से अधिक परिवारों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को लोक भवन सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत रसोई गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के लिए लोगों के खाते में पैसे भेजेंगे। इस योजना के तहत राज्य के 1.89 करोड़ पात्र परिवारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भेजी जाएगी।
उज्ज्वला योजना के प्रत्येक लाभार्थी परिवार को यूपी सरकार ने दिवाली और होली पर एक-एक सिलेंडर देने का वादा किया है। फिलहाल प्रति सिलेंडर केंद्र सरकार 335.40 और राज्य सरकार द्वारा ₹648.55 तक की सब्सिडी दे रही है। इस प्रकार, जिन लाभार्थियों ने दिवाली के अवसर पर अपना एलपीजी सिलेंडर रिफिल कराया है, उनके खातों में 700 रुपये से लेकर 900 रुपये से अधिक तक की सब्सिडी राशि आएगी।
दीपावली और होली पर मुफ्त सिलेंडर रिफिल का वादा
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने संकल्प पत्र के वादे के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में दो बार—दीपावली और होली पर निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर रिफिल का लाभ देती है। इसी क्रम में प्रथम चरण (अक्टूबर से दिसंबर 2026) के तहत दीपावली पर और दूसरे चरण (जनवरी से मार्च 2027) में होली के अवसर पर यह मुफ्त रिफिल सब्सिडी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही है।
सीएम के साथ डिप्टी सीएम और कई मंत्री रहेंगे मौजूद
मंगलवार दोपहर 3:30 बजे लोक भवन सभागार में होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, खाद्य एवं रसद मंत्री मनोज कुमार पांडेय, राज्य मंत्री सतीश चन्द्र शर्मा सहित कई अन्य गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल प्रदेश की गृहिणियों को धुएं से मुक्ति मिलेगी, बल्कि त्यौहारों के मौसम में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बजट को भी बड़ी राहत मिलेगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।