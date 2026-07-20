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यूपी के इस जिले के लिए आज खुलेगा खजाना, सीएम योगी देंगे 542 करोड़ की सौगात

By Yogesh Yadav
रामनगर (बाराबंकी) संवाददाता
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर हैं। दो दिनों में छह जिलों का दौरा करने के बाद सोमवार को एक बार फिर एक जिले के लिए खजाना खोलने जा रहे हैं। इस बार बाराबंकी को सीएम योगी 542 करोड़ की सौगात देंगे।

यूपी के इस जिले के लिए आज खुलेगा खजाना, सीएम योगी देंगे 542 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनों में पश्चिमी यूपी और एनसीआर के छह जिलों को सौगात देने के बाद सोमवार को बाराबंकी के लिए खजाना खोलेंगे। सीएम योगी तहसील रामनगर क्षेत्र के लोधेश्वर महादेव मंदिर के समीप आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 10:55 बजे कार्यक्रम स्थल पर उतरेगा। यहां से वह लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे तथा निर्माणाधीन कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही श्रावण मास मेले की तैयारियों एवं श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।

इसके बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। 01:00 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

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542 करोड़ से अधिक की देंगे सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा रामनगर व दरियाबाद क्षेत्र की कुल 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। जिनकी कुल लागत लगभग 542.41 करोड़ है। इनमें 56 परियोजनाओं का शिलान्यास लगभग 409.09 करोड़ की लागत से तथा 28 परियोजनाओं का लोकार्पण लगभग 133.31 करोड़ की लागत से किया जाएगा।

विधानसभा दरियाबाद क्षेत्र में लगभग 260.12 करोड़ की लागत से 46 परियोजनाएं (34 शिलान्यास व 12 लोकार्पण) वहीं विधानसभा रामनगर क्षेत्र में लगभग 282.28 करोड़ की लागत से 36 परियोजनाएं (22 शिलान्यास एवं 14 लोकार्पण) जनसामान्य को समर्पित की जाएंगी।

बारिश के बीच होती रहीं तैयारियां

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित महादेवा दौरे को लेकर रविवार को लगातार हुई बारिश के बावजूद तैयारियों का कार्य पूरे दिन जारी रहा। बारिश से कीचड़ और जलभराव के कारण मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए सभी देर शाम तक सभी जुटे रहे।

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लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र की विशेष सफाई कराई गई। सड़क पर जमा कीचड़ भी हटवाया गया, जिससे मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। बारिश के बीच भी प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूर लगातार मेहनत कर तैयारियों को अंतिम रूप देने का प्रयास करते रहे।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय भवन का लोकार्पण

इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। यह भवन 200 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया और यहां लगाई गई प्रदर्शनी व भवन का अवलोकन कर कार्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हर आपदा से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश को ऐसा राज्य बनाना है, जहां प्रत्येक नागरिक यह विश्वास लेकर जीवन जी सके कि संकट की घड़ी में सरकार के साथ वह भी तैयार है। यह नागरिक व राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि यह केंद्र हर नागरिक के मन में नए विश्वास का जागरण करेगा। उन्होंने कहा कि सतर्कता, तैयारी व जागरूकता आपदा में जन-धन की हानि को न्यूनतम स्तर पर ला सकती है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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