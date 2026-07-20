यूपी के इस जिले के लिए आज खुलेगा खजाना, सीएम योगी देंगे 542 करोड़ की सौगात

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे पर हैं। दो दिनों में छह जिलों का दौरा करने के बाद सोमवार को एक बार फिर एक जिले के लिए खजाना खोलने जा रहे हैं। इस बार बाराबंकी को सीएम योगी 542 करोड़ की सौगात देंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनों में पश्चिमी यूपी और एनसीआर के छह जिलों को सौगात देने के बाद सोमवार को बाराबंकी के लिए खजाना खोलेंगे। सीएम योगी तहसील रामनगर क्षेत्र के लोधेश्वर महादेव मंदिर के समीप आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 10:55 बजे कार्यक्रम स्थल पर उतरेगा। यहां से वह लोधेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे तथा निर्माणाधीन कॉरिडोर का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही श्रावण मास मेले की तैयारियों एवं श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे।

इसके बाद विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। 01:00 बजे लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

542 करोड़ से अधिक की देंगे सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा रामनगर व दरियाबाद क्षेत्र की कुल 82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। जिनकी कुल लागत लगभग 542.41 करोड़ है। इनमें 56 परियोजनाओं का शिलान्यास लगभग 409.09 करोड़ की लागत से तथा 28 परियोजनाओं का लोकार्पण लगभग 133.31 करोड़ की लागत से किया जाएगा।

विधानसभा दरियाबाद क्षेत्र में लगभग 260.12 करोड़ की लागत से 46 परियोजनाएं (34 शिलान्यास व 12 लोकार्पण) वहीं विधानसभा रामनगर क्षेत्र में लगभग 282.28 करोड़ की लागत से 36 परियोजनाएं (22 शिलान्यास एवं 14 लोकार्पण) जनसामान्य को समर्पित की जाएंगी।

बारिश के बीच होती रहीं तैयारियां मुख्यमंत्री के प्रस्तावित महादेवा दौरे को लेकर रविवार को लगातार हुई बारिश के बावजूद तैयारियों का कार्य पूरे दिन जारी रहा। बारिश से कीचड़ और जलभराव के कारण मजदूरों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए सभी देर शाम तक सभी जुटे रहे।

लोधेश्वर महादेव मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र की विशेष सफाई कराई गई। सड़क पर जमा कीचड़ भी हटवाया गया, जिससे मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो। बारिश के बीच भी प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और मजदूर लगातार मेहनत कर तैयारियों को अंतिम रूप देने का प्रयास करते रहे।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्यालय भवन का लोकार्पण इससे पहले रविवार को मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एसडीएमए) मुख्यालय के नवीन भवन का लोकार्पण किया। यह भवन 200 करोड़ से अधिक की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्राधिकरण की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया और यहां लगाई गई प्रदर्शनी व भवन का अवलोकन कर कार्यों के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली।