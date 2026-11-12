मेरठ से आठ जिलों को सीएम योगी देंगे सौगात, 14 की रैली के लिए बड़ी तैयारी में जुटी भाजपा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ से आठ जिलों को सौगात देने जा रहे हैं। 14 नवंबर शनिवार को सीएम की रैली आयोजित की गई है। इसकी तैयारियों में भाजपा जुटी हुई है।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता। मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों के सम्मान में शनिवार को कैंट स्थित कुलवंत सिंह स्टेडियम (निकट डोगरा मंदिर, मॉल रोड) में मेगा पूर्व सैनिक सम्मान रैली आयोजित होगी। भारतीय सेना के पश्चिम उत्तर प्रदेश सब एरिया के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस मौके पर मेरठ समेत सूबे के आठ जिलों को जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों की सौगात मिलेगी। मेरठ से ही मुख्यमंत्री मेरठ, शामली, कानपुर, अमेठी समेत आठ जिलों में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करेंगे। अन्य जिलों में भी जल्द कार्यालयों का निर्माण होगा।

सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. सोमेन्द्र तोमर ने दी। इस दौरान मेयर हरिकांत अहलूवालिया, राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी, कमल दत्त शर्मा, मीडिया प्रभारी अमित शर्मा रहे।

राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने बताया कि अगस्त-2026 में उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर मेरठ में इस रैली के आयोजन का आग्रह किया था, जिसे तत्काल स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वीर सैनिकों की धरती है, जहां के लगभग प्रत्येक गांव और परिवार का सेना से गहरा नाता है।

उन्होंने कहा कि सैनिक का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है और प्रदेश सरकार हर पूर्व सैनिक के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। बताया कि रैली के दौरान मुख्यमंत्री शामली, कानपुर और अमेठी सहित प्रदेश के आठ जनपदों में नवनिर्मित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय परिसरों का लोकार्पण करेंगे। इन आधुनिक परिसरों में सुचारू कार्यालयी व्यवस्था के साथ-साथ दूर-दराज से आने वाले पूर्व सैनिकों के ठहरने के लिए ट्रांजिट आवास की सुविधा भी उपलब्ध होगी। रैली में मुख्यमंत्री मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके परिजनों से संवाद करेंगे। साथ ही उन्हें सम्मानित भी करेंगे।

मेरठ में सार्वजिक पार्क में विकसित होगा शौर्य परिसर राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने बताया कि युवाओं में देशभक्ति का संचार करने और सशस्त्र सेनाओं के शौर्य को प्रदर्शित करने हेतु मेरठ के एक उपयुक्त सार्वजनिक पार्क में भव्य 'शौर्य परिसर' विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए थल, नौसेना और वायु सेना से टैंक, विमान व शस्त्र प्रणालियों की कलाकृतियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, जिसे चरणबद्ध रूप से विकसित किया जाएगा।

सैनिक कल्याण की प्रमुख सरकारी पहलें राज्यमंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर ने पूर्व सैनिकों के उत्थान एवं समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु उठाए जा रहे ठोस कदमों की जानकारी भी दी। चिकित्सा व पेंशन सुधार की दिशा में कदम उठाते हुए बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, इटावा, जालौन, लखीमपुर खीरी, बांदा, गाजीपुर, मीरजापुर, देवरिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़ व गोंडा समेत 13 जनपदों में ईसीएचएस (ईसीएचएस) पॉलीक्लिनिक निर्माण हेतु सेना को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी है। साथ ही वरिष्ठ पूर्व सैनिकों की ईसीएचएस एवं स्पर्श पेंशन पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए केंद्र स्तर पर निर्देश जारी हो चुके हैं।

शहीद स्मृति द्वार एक ब्लाक-एक सैनिक का प्रस्ताव राज्यमंत्री ने बताया कि शहीदों के सम्मान में स्मृति द्वार निर्माण के मामलों का भी तेजी से निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही एक ब्लॉक, एक सैनिक के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार जारी है। पूर्व सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सैनिक निदेशालय द्वारा सीधी दूरभाष हेल्पलाइन, सैनिक चौपाल और विशेष संपर्क प्रकोष्ठ के माध्यम से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (यूपीपीएसकेएनएल) के जरिए सेवानिवृत्त सैनिकों को उनके गृह जनपद के निकट रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।