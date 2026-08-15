आजम खान को गृह मंत्री बनाने के शिवपाल के बयान पर CM योगी का निशाना, बोले-विभाजन की पटकथा...

बिना मोहम्मद अली जौहर का नाम लिए उनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनवाने वाले आजम खान पर सीएम योगी ने कहा कि सपा ऐसे लोगों की पैरोकार बन रही है, जिन पर विभाजन कराने में भूमिका होने के आरोप हैं। ऐसे लोगों को गृहमंत्री बनाना चाहती है जिन्होंने विभाजन की पटकथा लिखने वालों के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया।

यूपी की सियासत में आजम खान का नाम फिर सुर्खियों में है। पिछले दिनों रामपुर पहुंचे शिवपाल सिंह यादव ने आजम से जेल में मुलाकात की थी और इसके बाद उन्होंने कहा था कि सपा की सरकार बनी तो आजम खान गृह मंत्री बनाए जाएंगे। शिवपाल के इस बयान को लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर शुक्रवार को लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बिना मोहम्मद अली जौहर का नाम लिए उनके नाम पर रामपुर में यूनिवर्सिटी बनवाने वाले पूर्व मंत्री आजम खान को उन्होंने निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा कि सपा ऐसे लोगों की पैरोकार बन रही है, जिन पर आजादी के खिलाफ और विभाजन कराने में भूमिका होने के आरोप हैं। कहा कि सपा ऐसे लोगों को सत्ता में आने पर गृहमंत्री बनाना चाहती है जिन्होंने विभाजन की पटकथा लिखने वालों के नाम पर विश्वविद्यालय बनाया।

उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस का दायित्व था कि विस्थापितों को नागरिकता प्रदान कर जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाती। जितनी उनकी प्रॉपर्टी वहां नष्ट या जब्त की गई थी, उतनी यहां देनी चाहिए थी। इसके बजाय कांग्रेस शत्रु संपत्ति की रक्षा और बंदरबांट करने में मशगूल रही।

उन्होंने कहा कि ये लोग उसी संपत्ति को लूट-खसोट का आधार बनाकर निजी प्रॉपर्टी बना रहे थे। उन्होंने कहा कि यह संपत्ति पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन लोगों में बांटी जानी चाहिए थी। महमूदाबाद के नवाब की पूरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कांग्रेसियों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया।

इतिहास अतीत से प्रेरणा लेने की सीख भी देता है मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं है। इतिहास अतीत पर गर्व करने के साथ-साथ अतीत की गलतियों से सीख लेकर उन्हें दोबारा न दोहराने की प्रेरणा देता है।

प्रदर्शनी भी देखी मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, मंत्री डा. अरुण कुमार, सांसद बृजलाल, विधान परिषद सदस्य डा. महेंद्र सिंह, विधायक जयदेवी, डा. नीरज बोरा, विस्थापित परिवारों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सिंधी समाज की ओर से मुरलीधर आहूजा, पंजाबी समाज की ओर से संजय कत्याल आदि नेे विभाजन से जुड़े अनुभव बताए।

सीएम ने यात्रा में दिया संदेश- देश नहीं झुकने देंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मौन यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री ने हजरतगंज स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर जीपीओ से लोक भवन तक मौन यात्रा के जरिए देश की एकता का संदेश दिया गया। यात्रा के दौरान सीएम योगी के हाथ में ‘देश नहीं झुकने देंगे, फिर देश नहीं बंटने देंगे’ लिखा पोस्टर भी नजर आया। उनके साथ उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, महापौर सुषमा खर्कवाल समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी कदमताल करते हुए लोकभवन तक पहुंचे।