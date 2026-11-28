जो कल तक चोर था, आज दरोगा बनने का ढोंग कर रहा, सपा-कांग्रेस पर सीएम योगी ने साधा निशाना
विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो कल तक चोर था, आज दरोगा बनने का ढोंग करे तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस और सपा के बीच शह-मात का खेल जारी है। पूरा कुनबा बिखरने वाला है, इसी भय से जल्दबाजी में प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं।
CM Yogi in Varanasi: 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर सीएम योगी ने कहा, भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव कमल के चेहरे के साथ लड़ेगी। उन्होंने कहा, कमल भाजपा कार्यकर्ताओं की पहचान और पार्टी परंपरागत तौर पर इसी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ती रही है। सीएम योगी समाचार चैनल एनडीटीवी के एक कार्यक्रम में सवालों का जवाब दे रहे थे।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच मतभेद की खबरों को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम योगी ने कहा भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा इसका चुनाव निशान कमल है। उन्होंने विपक्ष पर निशाते हुए कहा कि संविधान और आरक्षण को लेकर अफवाह फैलाने वाले और चुनाव के बाद 'खटाखट-खटाखट' का वादा करने वालों को अब प्रदेश की जनता 'सफाचट-सफाचट' करने के लिए तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, जो कल तक चोर था, आज दरोगा बनने का ढोंग करे तो जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। कांग्रेस और सपा के बीच शह-मात का खेल जारी है। पूरा कुनबा बिखरने वाला है, इसी भय से जल्दबाजी में प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए कहा कि जिनकी सरकार का वार्षिक बजट तीन लाख करोड़ रुपये था, वे चार लाख करोड़ रुपये की घोषणाएं कर रहे हैं, आखिर इसके लिए धन कहां से लाएंगे?
हमारी पिच पर आकर खेलें अखिलेश
मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने की बात पर कहा, हम भी चाहते हैं कि वह हमारी पिच पर आकर खेलें। जिस राम मंदिर आंदोलन का उन्होंने विरोध किया, रामभक्तों पर गोलियां और लाठियां चलवाईं, आज उसी अयोध्या में लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। अखिलेश यादव के गोरखपुर की सभी नौ विधानसभा सीट जीतने के दावे पर योगी आदित्यनाथ ने कहा, बुलडोजर का स्टेयरिंग हर कोई नहीं संभाल सकता। इसके लिए इच्छाशक्ति और संकल्प चाहिए।
सपा सरकार में भी हम गोरखपुर में चुनाव जीतते थे
उन्होंने कहा, सपा सरकार में भी हम गोरखपुर में चुनाव जीतते थे और उनके प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराते थे। वर्ष 2017, 2022 और 2024 में भी गोरखपुर में भाजपा ने सभी सीट पर जीत हासिल की। मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस और सपा अपने दागदार अतीत को छिपाकर जनता को गुमराह नहीं कर सकतीं। इन लोगों ने नौजवानों के रोजगार पर डकैती डाली, शिक्षा और स्वास्थ्य के ढांचे को नष्ट किया और असीम संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश की क्षमता को बर्बाद किया। प्रदेश की जनता दोबारा ऐसी अराजकता स्वीकार नहीं करेगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।