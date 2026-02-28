बख्शे नहीं जाएंगे हमलावर, 'एक्स मुस्लिम' यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमले का CM योगी ने लिया संज्ञान
सलीम वारसी, ‘सलीम वास्तिक 0007’ के नाम से यू-ट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके चैनल पर 28 हजार सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 26 हजार फॉलोअर हैं। शुक्रवार की सुबह वह अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। इस दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ। हमलावरों ने उसकी गर्दन रेतकर पेट में चाकू मारे।
UP News: चर्चित यूट्यूबर, टीवी पैनलिस्ट और खुद को ‘एक्स मुस्लिम’ घोषित करने वाले सलीम वास्तिक (YouTuber Saleem Wastik) पर यूपी के गाजियाबाद में चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया है। गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में हुई इस वारदात का संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। उन्होंने हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में आतंक की कोई जगह नहीं है। इस मामले में कानून अपना काम करेगा।
समाज की कुरीतियों में सुधार से जुड़े वीडियो बनाने वाले एक यू-ट्यूबर पर बदमाशों ने शुक्रवार को जानलेवा हमला किया। हमलावरों ने उसकी गर्दन रेतकर पेट में चाकू मारे। अस्पताल में उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। लोनी की अली गार्डन कॉलोनी में रहने वाले 50 वर्षीय सलीम वारसी ‘सलीम वास्तिक 0007’ के नाम से यू-ट्यूब चैनल चलाते हैं। उनके चैनल पर 28 हजार सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर 26 हजार फॉलोअर हैं। शुक्रवार सुबह वह कार्यालय में बैठे हुए थे। सलीम तब चर्चा में आए जब उन्होंने खुद को ‘एक्स मुस्लिम’ (Ex-Muslim) घोषित कर दिया।
यूट्रयूबर सलीम वारसी पर हुए हमले के मामले में सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया कि राज्य में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जाएगी। सरकार ने साफ किया है कि यूपी में आतंक या भय का माहौल बनाने की कोशिश करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कानून अपना काम करेगा और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
कैसे हुआ सलीम वास्तिक पर हमला ?
आसपास के लोगों ने बताया कि करीब साढ़े सात बजे हेलमेट पहने बाइक सवार दो बदमाश आए और गाली-गलौज करते हुए चाकू से सलीम पर हमला कर दिया। जीटीबी अस्पताल में गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। उनके बेटे ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। सलीम के परिजनों ने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो डालने पर उन्हें अक्सर जान से मारने की धमकियां मिलती थीं। पुलिस ने बताया कि हमलावरों का पता लगाने के लिए घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
पुलिस बल तैनात
यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर हमले के बाद इलाके में एहितियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। इस घटना को उनके समर्थक उनके बयानों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना बताया है कि हमलावर अज्ञात हैं। पुलिस का है कि इस घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें