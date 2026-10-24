PET को लेकर सीएम योगी सख्त, अतिरिक्त ट्रेंने और बसें चलेंगी, परीक्षा सामग्री को मिलेगी पुलिस एस्कॉर्ट

तीन दिन तक होने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई है। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि परीक्षा केंद्रों तक सामग्री पहुंचाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस एस्कॉर्ट के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाए। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त बसें और ट्रेनें चलाई जाएं।

लखनऊ, विशेष संवाददाता। 25, 30 और एक नवंबर को होने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर सीएम योगी ने सख्ती दिखाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2026) के लिए जरूरी तैयारियों के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा केंद्रों तक सामग्री पहुंचाने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस एस्कॉर्ट के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाए। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार अतिरिक्त बसें और ट्रेनें चलाई जाएं। रेलवे और परिवहन विभाग से समन्वय बनाकर अभ्यर्थियों की यात्रा सुगम बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी-2026) की तैयारियों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए।

पीईटी-2026 में 35.41 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए प्रदेश के 60 जिलों में 1372 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक पाली में 5,90,217 अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था की गई है। आगरा, अलीगढ़, झांसी, गोरखपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और प्रयागराज सहित नौ जिलों में प्रत्येक पाली में 15 हजार से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए आयोग मुख्यालय में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से सभी परीक्षा केंद्रों की कैमरों के जरिए लाइव निगरानी की जा रही है।

टैक्सी, बस और टेंपो यूनियन निर्धारित किराया ही लें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शहरों में यातायात व्यवस्था सुचारु रखें और ट्रैफिक जाम की स्थिति न बनने दें। बस, टेंपो और रोडवेज बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं। टैक्सी, बस और टेंपो यूनियनों से निर्धारित किराया लेने की अपील की जाए। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और परीक्षा केंद्रों पर हेल्पलाइन व हेल्प डेस्क स्थापित कराएं। अभ्यर्थियों विशेषकर महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और होटल-रेन बसेरों की जांच कराई जाए। खान-पान की वस्तुएं निर्धारित दरों पर ही उपलब्ध हों और उनसे किसी प्रकार की अधिक वसूली न की जाए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग, ऊर्जा व स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और खाद्य सुरक्षा विभाग को जरूरी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। परीक्षा को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्ष और शुचितापूर्ण संपन्न कराई जाए। जिला प्रशासन सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और कक्ष निरीक्षकों की तैनाती करे। परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद की जाए। परीक्षा सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नकल के मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाए।

अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाए उन्होंने कहा कि परीक्षा से पहले और उसके दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी जाए। भ्रामक खबरों और अफवाहों पर अंकुश लगाने के लिए स्थानीय अभिसूचना तंत्र सक्रिय करें। परीक्षा केंद्रों पर अनुचित साधनों के इस्तेमाल और नकल पर तत्काल विधिक कार्रवाई की जाए। परीक्षा सामग्री को जिला कोषागार में सुरक्षित रखने और परीक्षा के बाद मुख्यालय तक पहुंचाने की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। परीक्षा के दिन इसके अलावा कोई अन्य शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित न किए जाएं। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित कर व्यवस्थाओं की निगरानी सुनिश्चित की जाए।