भाजपाइयों पर लाठीचार्ज को लेकर सीएम योगी सख्त, निलंबन के बाद एसआईटी जांच का आदेश
Hindi NewsUP NewsCM Yogi strict on lathicharge on BJP workers, order of SIT investigation after suspension

भाजपाइयों पर लाठीचार्ज को लेकर सीएम योगी सख्त, निलंबन के बाद एसआईटी जांच का आदेश

यूपी के गाजीपुर में भाजपाइयों पर लाठीचार्ज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। थानाध्यक्ष समेत छह पुलिस वालों के निलंबन के बाद अब पूरे मामले की एसआईटी से जांच का आदेश दिया है। योगी ने डीजीपी से कहा है कि दूसरे जिले के एसपी स्तर के अधिकारी से जांच कराई जाए।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 06:59 PM
यूपी के गाजीपुर में भाजपाइयों पर लाठीचार्ज और एक कार्यकर्ता की मौत के मामले की एसआईटी से जांच कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मामले पर सख्त हो गए है। उन्होंने एसआईटी से जांच कराने का डीजीपी राजीव कृष्ण को आदेश दिया है। सीएम योगी ने दूसरे जिले के एसपी स्तर के अधिकारी से जांच का निर्देश दिया है। गाजीपुर के नोनहरा थाने का पिछले सोमवार को भाइपाइयों ने घेराव किया था। इस दौरान देर रात बिजली बंद कर भाजपाइयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था। लाठीचार्ज में भाजपा के दिव्यांग कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। अगले ही दिन थानाध्यक्ष समेत छह पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया था। इसी मामले को गाजीपुर भाजपा के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय, जिला प्रभारी डॉ राकेश त्रिवेदी, पूर्व जिलाध्यक्ष भानू प्रताप सिंह ने रविवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की।

मुलाकात के दौरान पूरे मामले से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने डीजीपी को घटना की जांच एसआईटी से कराने के निर्देश दिए। मुलाकात में भाजपा जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश राय ने मुख्यमंत्री को पूरे प्रकरण से अवगत कराया। करीब 30 मिनट तक हुई मुलाकात में मुख्यमंत्री ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। भाजपा के जिला प्रभारी ने बताया कि घटना को लेकर मुख्यमंत्री काफी दुखी व गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। उन्हें इंसाफ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने डीजीपी को फोन लगाकर घटना की एसआइटी जांच दूसरे जिले के एसपी स्तर के अधिकारी से जांच कराने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी। घटना में जो भी दोषी होंगे, उन्हें बख्शा नही जाएगा।

गौरतलब है कि बीते 11 सितंबर को नोनहरा थाना क्षेत्र के गठिया गांव में बिजली के खंभे लगाने के विरोध में नोनहरा थाने पर धरना के दौरान बर्बरता पूर्वक पुलिस पिटाई में घायल दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उर्फ जोखू उपाध्याय की मौत हो गई थी। उनका पूरा शरीर पिटाई से काला पड़ गया था। पुलिस पिटाई के बाद डर के कारण ठीक से उपचार भी नहीं हो सका। कार्यकर्ता की मौत के बाद सैकड़ों की संख्या में भीड़ ने करीब 15 घंटे तक लाश उठाने नहीं दिया। मांग थी कि नोनहरा थानाध्यक्ष समेत पूरे थाने के सिपाहियों को बर्खास्त करने के साथ ही हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए।

घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक डा. ईरज राजा के गांव पहुंचने पर भी उग्र भीड़ ने नारेबाजी की। एसपी ने थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित और पांच को लाइनहाजिर कर दिया था। एसपी की पहल पर डीएम अविनाश कुमार ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए हैं।

