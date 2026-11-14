मंत्री संदीप सिंह की सगाई में 20 मिनट रुकेंगे CM योगी; मंत्रियों समेत 800 VVIP शामिल होंगे
अलीगढ़ में आज बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह की सगाई होगी। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। आयोजन में एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता: पूर्व मुख्यमंत्री स्व. कल्याण सिंह के नाती और बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह की सगाई समारोह आज तालानगरी में आयोजित किया जाएगा। सगाई समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल दिनेश शर्मा समेत उप्र सरकार के दर्जनों मंत्री सगाई समारोह मं शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का कार्यक्रम देर रात तक नहीं आया था। समारोह एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार14 नवंबर को जिले के भ्रमण पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री मेरठ से राजकीय हेलीकॉप्टर से दोपहर 2:55 बजे तालानगरी स्थित हेरिटेज स्कूल ग्राउंड के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से सीएम कार द्वारा कार्यक्रम स्थल, तालानगरी स्थित रामघाट कल्याण मार्ग पहुंचेंगे। जहां दोपहर 3-05 बजे से 3-25 बजे तक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह और सौरभ सिंह के सगाई समारोह में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री 3:30 बजे हेलीपैड हेरिटेज स्कूल ग्राउंड पहुंचेंगे और 3:35 बजे राजकीय हेलीकॉप्टर से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। जिस पंडाल में मुख्यमंत्री रहेंगे वहां पर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल
भाजपा प्रेदश अध्यक्ष पंकज चौधरी बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह की सगाई समारोह में शनिवार को शामिल होंगे। दिल्ली चलकर वह सड़क मार्ग से अलीगढ़ आएंगे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यमंत्री ऊर्जा कैलाश सिंह राजपूत, एसपी सिंह बघेल सहित अन्य मंत्री शामिल होंगे। शनिवार को दिनभर अलीगढ़ में वीवीआईपी व वीआईपी का जमावड़ा रहेगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर पार्किंग के इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किए हैं। शनिवार को क्वार्सी चौराहे से तालानगरी का सफर कठिन होगा। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्वार्सी से तालानगरी जाने वाला मार्ग लेफ्ट साइड चलता रहेगा।
यह भी होंगे शामिल
मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास उत्तर प्रदेश धर्मपाल सिंह, 3:30 बजे सगाई समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले विभागीय अफसरों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश जयवीर सिंह भी शामिल होंगे। इसके अलावा अन्य कई मंत्री, सांसद, विधायक व भाजपा के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे।
वीवीआईपी पंडाल में 800 लोग जाएंगे
वीवीआईपी पंडाल बनाया गया है, जिसमें सगाई समारोह होगा। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यहां प्रवेश के लिए विशेष पास जारी किया गया है। प्रवेश द्वार पर पुलिस बल तैनात होगा। पास दिखाने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
सगाई कार्यक्रम के लिए सुरक्षा में करीब एक हजार पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। इसमें पीएसी के जवानों के साथ ही जिलेभर के कई थानों का फोर्स भी शामिल रहेगा। कार्यक्रम स्थल के अंदर और बाहर सुरक्षा का कड़ा घेरा रहेगा। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता करने के लिए कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। साथ ही ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। निरीक्षण के दौरान डीएम-एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर ब्रीफिंग की। वीवीआईपी-वीआईपी की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए। इस अवसर पर एडीएम सिटी संगीता देवी, एसपी सिटी आदित्य बंसल, एसपी देहात मनीष कुमार मिश्र, एसपी यातायात प्रवीन कुमार आदि मौजूद रहे।