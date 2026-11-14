मंत्री संदीप सिंह की सगाई में 20 मिनट रुकेंगे CM योगी; मंत्रियों समेत 800 VVIP शामिल होंगे

अलीगढ़ में आज बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह और उनके भाई सौरभ सिंह की सगाई होगी। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत यूपी सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे। आयोजन में एक लाख से अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार14 नवंबर को जिले के भ्रमण पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री मेरठ से राजकीय हेलीकॉप्टर से दोपहर 2:55 बजे तालानगरी स्थित हेरिटेज स्कूल ग्राउंड के हेलीपैड पर पहुंचेंगे। यहां से सीएम कार द्वारा कार्यक्रम स्थल, तालानगरी स्थित रामघाट कल्याण मार्ग पहुंचेंगे। जहां दोपहर 3-05 बजे से 3-25 बजे तक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह और सौरभ सिंह के सगाई समारोह में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री 3:30 बजे हेलीपैड हेरिटेज स्कूल ग्राउंड पहुंचेंगे और 3:35 बजे राजकीय हेलीकॉप्टर से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। जिस पंडाल में मुख्यमंत्री रहेंगे वहां पर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल भाजपा प्रेदश अध्यक्ष पंकज चौधरी बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह की सगाई समारोह में शनिवार को शामिल होंगे। दिल्ली चलकर वह सड़क मार्ग से अलीगढ़ आएंगे। इसके अलावा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यमंत्री ऊर्जा कैलाश सिंह राजपूत, एसपी सिंह बघेल सहित अन्य मंत्री शामिल होंगे। शनिवार को दिनभर अलीगढ़ में वीवीआईपी व वीआईपी का जमावड़ा रहेगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर पार्किंग के इंतजाम पुलिस प्रशासन ने किए हैं। शनिवार को क्वार्सी चौराहे से तालानगरी का सफर कठिन होगा। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि क्वार्सी से तालानगरी जाने वाला मार्ग लेफ्ट साइड चलता रहेगा।

वीवीआईपी पंडाल में 800 लोग जाएंगे वीवीआईपी पंडाल बनाया गया है, जिसमें सगाई समारोह होगा। इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। यहां प्रवेश के लिए विशेष पास जारी किया गया है। प्रवेश द्वार पर पुलिस बल तैनात होगा। पास दिखाने वालों को ही प्रवेश दिया जाएगा।