सपाईयों और कांग्रेसियों बेशर्मी के साथ डूब मरो; विस्थापितों को नागरिकता पर CM योगी ने विपक्ष को घेरा

पीलीभीत में 569 करोड़ रुपये की 66 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन-शिलान्यास के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नागरिकता पाने वालों में अधिकांश दलित, वंचित और पिछड़े हैं, लेकिन विपक्ष ने कभी उनके अधिकारों के लिए आवाज नहीं उठाई।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बरखेड़ा और बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में 569 करोड़ रुपये की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन जिलों को लगभग 600 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मिल रही हैं। इस दौरान उन्होने विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों, बेशर्मी के साथ डूब मरो...आज जिन्हें नागरिकता प्रदान की जा रही है, उनमें ज्यादातर लोग दलित, वंचित और पिछड़ी जाति के हैं। आखिर इनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाई? इनकी नीति रही कि पहला हक मुसलमानों को दिया।

सीएम योगी ने सपा-कांग्रेस को घेरा वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सत्ता लोलुपता के कारण पाकिस्तान का निर्माण हुआ। कांग्रेस चाहती तो जिन्ना अपनी मौत मर जाता मगर भारत का विभाजन नहीं होता। कांग्रेस ने प्रताड़ित हिंदुओं की सुध नहीं ली, उसकी हमराह सपा ने भी कहीं हिंदुओं-सिखों के बारे में नहीं सोचा। उन्हें सिर्फ मुस्लिमों की चिंता थी।

सीएम योगी ने नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान कहा कि 55-56 वर्ष पहले बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, बौद्ध और जैन परिवारों को अब भारतीय नागरिकता मिल गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी लोगों को नए जीवन की शुरुआत के लिए बधाई देता हूं। अब नागरिकता प्रमाणपत्र मिलने के बाद इन्हें कोई बाहरी नहीं कह सकेगा। उन्होंने इस पहल का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया।

पिछली सरकारों ने नहीं ली सुध मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परिवार दशकों पहले अपना घर-बार छोड़कर भारत आए थे और पीलीभीत में बस गए। उस समय जो युवा 18-20 वर्ष के थे, उनकी पूरी उम्र नागरिकता की प्रतीक्षा में गुजर गई। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने वर्षों तक प्रताड़ना और पीड़ा झेली, लेकिन पिछली सरकारों ने उनकी सुध नहीं ली। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उनका कहना था कि यदि 1947 में भारत का विभाजन नहीं हुआ होता तो लाखों लोगों को विस्थापन का दर्द नहीं झेलना पड़ता। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल तुष्टिकरण की राजनीति करते रहे और प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध तथा जैन समुदाय की समस्याओं की अनदेखी की।