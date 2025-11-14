Bihar Election Results: बिहार चुनाव में सीएम योगी का जलवा, जिन सीटों पर किया प्रचार वहां NDA आगे

संक्षेप: Bihar Election Results:बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का जलवा दिखा। सीएम योगी की प्रचार वाली सीटों पर NDA आगे है। सीएम योगी ने 31 सीटों पर प्रचार किया था। 26 सीटों पर NDA उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वोटिंग अभी जारी है।

Bihar Election Results: बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनावी अभियान एनडीए के लिए काफी प्रभावी साबित होता दिख रहा है। जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया, उनमें से अधिकतर पर NDA उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक, सीएम योगी ने 10 दिनों में 31 रैलियां और एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा, जदयू, लोजपा (रा), हम और राष्ट्रीय लोकमोर्चा के कुल 43 प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। इनमें से लगभग 31 सीटों पर उन्होंने विशेष रूप से प्रचार किया, जहां 26 सीटों पर NDA आगे बताई जा रही है। वोटिंग जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

16 अक्टूबर से शुरू किया था प्रचार उत्रत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 अक्टूबर से बिहार चुनाव प्रचार आगाज किया था। इस दौरान वह विभिन्न चरणों में NDA के सबसे ज्यादा मांग वाले स्टार प्रचारक के रूप में सामने आए। मुख्यमंत्रियों में वह सबसे सक्रिय प्रचारक रहे और बिहार में उनकी रैलियों को भारी जनसमर्थन मिला।

योगी का बिहार में जोरदार स्वागत बिहार चुनावी कार्यक्रमों में योगी आदित्यनाथ को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। बिहार के कई इलाकों में लोग छतों, दीवारों, पेड़ों, यहां तक कि बुलडोजर पर चढ़कर उनका स्वागत करते दिखे थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे बिहारवासियों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाले स्टार प्रचारक साबित हुए।

यूपी मॉडल छाया रैलियों में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, अपराध नियंत्रण और सुशासन के मॉडल को प्रमुखता से रखा। उन्होंने जंगलराज, अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस–राजद गठबंधन को घेरा और NDA शासन को स्थिर व विकासोन्मुख बताते हुए समर्थन मांगा।