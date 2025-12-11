Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
cm yogi sets gorakshpeeth s mpsp target 100 institutions by 2032 one lakh skilled students
सीएम योगी तय किया MPSP का लक्ष्य, 2032 तक 100 संस्थाएं; एक लाख स्किल्ड स्टूडेंट

सीएम योगी तय किया MPSP का लक्ष्य, 2032 तक 100 संस्थाएं; एक लाख स्किल्ड स्टूडेंट

संक्षेप:

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का शताब्दी वर्ष 10 दिसंबर 2031 से 10 दिसंबर 2032 तक, पूरे एक साल मनाया जाएगा। सालभर में क्या क्या आयोजन होंगे, इसकी रुपरेखा अभी से तैयार की जाएगी। सीएम योगी ने परिषद के लिए 2032 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। तब तक परिषद से सौ संस्थाओं का संचालन होगा।

Dec 11, 2025 04:21 pm ISTAjay Singh संवाददाता, गोरखपुर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ से जुड़े महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद (एमपीएसपी) के लिए इसके शताब्दी वर्ष 2032 तक का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। इसके तहत सौ संस्थाओं के संचालन और इनमें एक लाख स्किल्ड विद्यार्थियों को शिक्षा और कौशल से जोड़ा जाना है। वर्तमान में 52 संस्थाएं संचालित हो रही हैं। इनमें करीब 70 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सीएम ने शताब्दी वर्ष में पूरे एक साल तक के कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अभी से रूपरेखा बनाकर तैयारियों में जुट जाने का भी निर्देश दिया है।

बुधवार को दिन में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 93वां संस्थापक सप्ताह के मुख्य महोत्सव के बाद देर शाम सीएम योगी ने परिषद की सभी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ अहम बैठक की। इसमें उन्होंने एमपीएसपी के शताब्दी वर्ष 2032 तक संस्थापक युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ के सपनों और इच्छाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं को अभी से शिक्षा परिषद के शताब्दी महोत्सव की तैयारियों में जुटना होगा। शताब्दी वर्ष 10 दिसंबर 2031 से 10 दिसंबर 2032 तक, पूरे एक साल मनाया जाएगा। सालभर में क्या क्या आयोजन होंगे, इसकी रुपरेखा अभी से तैयार करनी शुरू कर दी जाए। शताब्दी महोत्सव का पूरा साल यादगार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शताब्दी वर्ष तक शिक्षा, चिकित्सा, योग, सेवा और अन्य प्रकल्पों को मिलाकर परिषद के अंतर्गत सौ संस्थाओं का संचालन करने का लक्ष्य तय कर उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा।

सौ बस्तियों को ‘मॉडल बस्ती’ बनाएं

सीएम योगी ने एमपीएसपी की की संस्थाओं के प्रमुखों को निर्देशित किया कि वे शताब्दी वर्ष तक सौ बस्तियों को ‘मॉडल बस्ती’ बनाएं। इसके लिए बस्तियों को गोद लेकर वहां शिक्षा, चिकित्सा, स्वच्छता, सेवा, जागरूकता, रोजगार एवं स्वरोजगार आदि काम किए जाएं। सभी तक जनकल्याण की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सहयोग किया जाए। थारू और वनटांगिया बस्तियों में परिषद की संस्थाएं पहले से काम करती रही हैं। सीएम ने कहा कि इन बस्तियों के उत्थान के मानक संतृप्ति के स्तर पर होने चाहिए।

वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जुड़ें

एमपीएसपी की संस्थाओं को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा से जुड़ने का आह्रान सीएम योगी ने किया। उन्होंने कहा कि महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय इस दिशा में काफी बेहतर कर सकता है। शताब्दी वर्ष तक परिषद की सभी संस्थाओं की पहचान उनकी किसी न किसी विशिष्टता से बने, इसके लिए उन्हें किसी विशिष्ट कार्य से जुड़कर आगे बढ़ना होगा।

शताब्दी वर्ष तक होंगे एक लाख विद्यार्थी

गोरक्षपीठाधीश्वर और सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमपीएसपी शताब्दी वर्ष तक संस्थाओं में एक लाख विद्यार्थियों के अध्ययनरत होने का भी लक्ष्य दिया। साथ ही कहा कि उस समय तक हर विद्यार्थी को किसी न किसी एक स्किल से जोड़ा जाए। हर संस्था एक-एक विद्यार्थी को अपने स्तर से स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास करे।

रोल मॉडल बनें संस्था प्रमुख

संस्था प्रमुखों की बैठक में गोरक्षपीठाधीश्वर ने एमपीएसपी के सभी शिक्षकों-कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे परिश्रम और ईमानदारी के मानक बनें। इसके लिए संस्थाओं के प्रमुखों को खुद मानक और रोल मॉडल बनना होगा।

आधुनिकता के प्राचीनता, परंपरा के साथ प्रगति

गोरक्षपीठाधीश्वर ने कहा कि अनुशासित परिसर और संस्कृति शिक्षा परिषद की संस्थाओं की पहचान है। संस्थाओं में आधुनिक युगानुकूल विचारों के साथ पारंपरिक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण होता रहेगा। इन संस्थाओं ने भारत की परंपरा और प्रगति को दर्शाने के साथ लोक कल्याण का मॉडल भी दिया है। उन्होंने कहा कि संस्थाओं के परिसर में आधुनिकता, प्राचीनता, परंपरा और प्रगति की संस्कृति दिखनी चाहिए। संस्थाओं की कार्यपद्धति में आध्यात्मिकता का पुट होना चाहिए।

पूरी तरह नशा मुक्त रहें कैंपस

गोरक्षपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने संस्था प्रमुखों को अपनी अपनी संस्थाओं के कैंपस को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नशा चाहे ड्रग का हो या फिर स्मार्टफोन के अत्यधिक प्रभाव का, ये कुप्रवृत्तियां हैं और विद्यार्थियों को इनसे बचाना ही होगा।

विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ें

सीएम योगी ने संस्था प्रमुखों, शिक्षकों और कर्मचारियों का आह्रवान किया कि वे खुद और विद्यार्थियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए ‘विकसित भारत 2047’ के लक्ष्य से जोड़ें। कहा कि प्रदेश सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्र और राज्य सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप संस्थाएं भी अपने स्तर पर लक्ष्य तय करें जिससे 2047 तक विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की संकल्पना को साकार किया जा सके। उन्होंने कहा कि तकनीकी, मेडिकल, पैरामेडिकल, फार्मेसी, कृषि के विद्यार्थियों का ‘विकसित भारत 2047’ में क्या योगदान होगा, इस पर कार्ययोजना बनाकर काम किया जाए।

लोक कल्याण और सामाजिक उत्तरदायित्व

गोरक्षपीठाधीश्वर ने कहा कि शिक्षा परिषद की संस्थाओं का फोकस लोक कल्याण पर भी होना चाहिए। संस्थाओं को अपना सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाना होगा। सांस्कृतिक पुर्नजागरण के साथ देश को विश्वगुरु बनाने में अपना योगदान देना होगा।

एक-एक पैसे का हो सदुपयोग

सीएम योगी ने कहा कि सभी संस्थाओं को वित्तीय अनुशासन, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ते रहना है। शताब्दी वर्ष के लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ हमें समाज के एक-एक पैसे का सदुपयोग सुनिश्चित करना होगा। बैठक में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी पदाधिकारी, सदस्य और परिषद की सभी संस्थाओं के प्रमुख मौजूद रहे।

