काशी तमिल संगमम में सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक, तुरंत ऐक्शन में आए कमांडो

संक्षेप: काशी तमिल संगमम में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। युवक दौड़ते हुए मंच की ओर जा रहा था, तभी कमांडो ने दबोच लिया। पुलिस ने उसे थाने भेज दिया है।

नमो घाट पर मंगलवार शाम काशी तमिल संगमम् के शुभारंभ के दौरान मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। 25 वर्षीय युवक दौड़ते हुए मंच की ओर जा रहा था, तभी कमांडो ने दबोच लिया। इस दौरान वह ‘चौबेपुर में काटा जा रहा...’ बड़बड़ा रहा था। गाली-गलौज भी कर रहा था। सीपी और एडीशनल सीपी ने पूछताछ के बाद उसे आदमपुर थाने भेज दिया। थाने पहुंचे उसके भाई ने उसे मानसिक रोगी बताया है।

मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य वीवीआईपी थे। तभी एक युवक दौड़ते हुए मंच की ओर जाने लगा। यह देख कमांडो ने उसे दबोच कर पुलिस को सौंप दिया। उसकी पहचान चौबेपुर बाजार निवासी जोगेंद्र गुप्ता के रूप में हुई। नशे में धुत युवक लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। थाने पर उसका भाई पहुंचा। बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है। इसी तरह बड़बड़ाता रहता है। शराब अधिक पीता है। पुलिस ने युवक के साथ उसके परिवार के बारे में भी ब्योरा जुटाया है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि युवक मानसिक बीमार बताया जा रहा है। वह अधिक शराब पीता है। उसे गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

कैंट स्टेशन पर बेचता है पानी पूछताछ में उसके भाई ने पुलिस को बताया कि जोगेंद्र गुप्ता कैंट रेलवे स्टेशन पर बोतल का पानी बेचता है। शराब पीने से मना किए जाने के कारण वह घर बहुत कम जाता है। इधर-उधर घूमता रहता है।