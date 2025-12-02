Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCM Yogi security lapse at Kashi Tamil Sangamam, commandos swung into action
काशी तमिल संगमम में सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक, तुरंत ऐक्शन में आए कमांडो

काशी तमिल संगमम में सीएम योगी की सुरक्षा में बड़ी चूक, तुरंत ऐक्शन में आए कमांडो

संक्षेप:

काशी तमिल संगमम में सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। युवक दौड़ते हुए मंच की ओर जा रहा था, तभी कमांडो ने दबोच लिया। पुलिस ने उसे थाने भेज दिया है।

Tue, 2 Dec 2025 08:45 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

नमो घाट पर मंगलवार शाम काशी तमिल संगमम् के शुभारंभ के दौरान मंच पर मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। 25 वर्षीय युवक दौड़ते हुए मंच की ओर जा रहा था, तभी कमांडो ने दबोच लिया। इस दौरान वह ‘चौबेपुर में काटा जा रहा...’ बड़बड़ा रहा था। गाली-गलौज भी कर रहा था। सीपी और एडीशनल सीपी ने पूछताछ के बाद उसे आदमपुर थाने भेज दिया। थाने पहुंचे उसके भाई ने उसे मानसिक रोगी बताया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत अन्य वीवीआईपी थे। तभी एक युवक दौड़ते हुए मंच की ओर जाने लगा। यह देख कमांडो ने उसे दबोच कर पुलिस को सौंप दिया। उसकी पहचान चौबेपुर बाजार निवासी जोगेंद्र गुप्ता के रूप में हुई। नशे में धुत युवक लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ा रहा था। पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। थाने पर उसका भाई पहुंचा। बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार है। इसी तरह बड़बड़ाता रहता है। शराब अधिक पीता है। पुलिस ने युवक के साथ उसके परिवार के बारे में भी ब्योरा जुटाया है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने बताया कि युवक मानसिक बीमार बताया जा रहा है। वह अधिक शराब पीता है। उसे गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें:अब यूपी के हर मंडल में होगा ये सेंटर, योगी की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला

कैंट स्टेशन पर बेचता है पानी

पूछताछ में उसके भाई ने पुलिस को बताया कि जोगेंद्र गुप्ता कैंट रेलवे स्टेशन पर बोतल का पानी बेचता है। शराब पीने से मना किए जाने के कारण वह घर बहुत कम जाता है। इधर-उधर घूमता रहता है।

एटीएस की टीम पहुंची

सीएम की सुरक्षा से जुड़ा मामला होने से एटीएस की टीम भी थाने पहुंची। युवक से पूछताछ की। वहीं एलआईयू और अन्य पुलिस अधिकारियों ने भी पूछताछ की।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today CM Yogi अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |