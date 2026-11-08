रामनगरी को किया गया था रक्तरंजित, जय श्री राम बोलने पर थी रोक; अयोध्या में बोले CM योगी

दीपावली पर अयोध्या दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी और राम मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने अयोध्या के प्रमुख संतों से मुलाकात भी की। सीएम योगी ने कहा कि कभी ‘जय श्री राम’ बोलने पर रोक थी। रामभक्तों पर लाठियां-गोलियां चलती थीं। आज राम भक्तों का स्वागत होता है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में कहा कि एक जमाना था जब ‘जय श्री राम’ बोलने पर रोक थी। रामभक्ताें पर लाठियां और गोलियां बरसाई गई थीं। रामनगरी अयोध्या को रक्तरंजित किया गया था। यहां तक कि परिक्रमा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब वो समय बदल चुका है। यहां भगवान श्रीराम के भक्तों का स्वागत किया जाता है। कोई उन्हें ‘जय श्री राम’ बोलने से रोक नहीं सकता। परिक्रमा पर कोई रोक नहीं लगा सकता। लाखों भक्तों ने दीपोत्सव में हिस्सा लिया। वे उत्साह और उमंग से भरे हुए हैं। कोई पाबंदी नहीं है।

सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरे दिन रविवार की सुबह अयोध्या में थे। शनिवार को उनकी मौजूदगी में अयोध्या में 10वां दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस बार भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। वहीं रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में दर्शन-पूजन किया। वह रामघाट हाल्ट के पास निषाद बस्ती भी पहुंचे। यहां आयोजित किए गए दीपावली मिलन के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सफाई व्यवस्था से जुड़े लोगों को दीपावली की सौगात दी। इस मौके पर सीएम के साथ लोगों ने सेल्फी भी ली। इसके बाद सीएम योगी अशोक सिंघल वार्ड, दिगंबर अखाडा, बड़ा भक्तमाल और मणिराम दास छावनी पहुंचे। वहां उन्होंने अयोध्या के प्रमुख संतों से मुलाकात की।

वनटांगियों संग दीपावली मनाएंगे सीएम योगी अयोध्या से सीएम योगी सीधे गोरखपुर पहुंच रहे हैं। हर साल की तरह रविवार को भी वह गोरखपुर के वनग्राम में वनटांगिया परिवारों के साथ दीपावली मनाएंगे। गोरखपुर जनपद मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर कुसम्ही जंगल के बीच बसे वनटांगिया गांव जंगल तिकोनिया नंबर तीन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर उत्साह है। गांव के लोग अपने ‘योगी बाबा’ की अगवानी के लिए घर-आंगन को सजाने-संवारने में जुटे हैं। कहीं साफ-सफाई हो रही है तो कहीं रंग-रोगन और सजावट की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक बार फिर वनटांगिया समुदाय के साथ दीपोत्सव मनाएंगे। इस दौरान वह 82.41 करोड़ रुपये की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे।

30 लाख दीपों से जगमग हुई अयोध्या इसके पहले शनिवार को छोटी दीपावली पर अयोध्या में सरयू के तट पर शनिवार को दीपोत्सव के दसवें संस्करण ने एक बार फिर त्रेतायुग की उस कल्पना को साकार किया, जब 14 वर्ष का वनवास पूरा कर प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। 56 घाटों पर तीस लाख दीप प्रज्ज्वलित करने के संकल्प के साथ आयोजित इस महोत्सव में आस्था, संस्कृति व आधुनिक अयोध्या के बदलते स्वरूप की झलक एक साथ दिखी।

दीपोत्सव में बीते वर्ष से चार लाख अधिक कुल 30 लाख 7 हजार 518 दीप जलाए गए। बीते वर्ष 2025 में 26 लाख 17 हजार दीप जलाए गए थे। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 25 हजार दीपों से शुरू हुई दीपोत्सव की यात्रा