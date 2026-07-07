सपा-कांग्रेस का रंग देख गिरगिट भी शरमा रहा होगा, राम मंदिर को लेकर सीएम योगी का तीखा हमला
राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे सपा-कांग्रेस पर मंगलवार को सीएम योगी ने तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि इनको रंग बदलता देखकर तो गिरगिट भी शरमा रहा होगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर जबरदस्त पलटवार किया। कहा कि जो सपा और कांग्रेस अयोध्या में बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, आज गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। इनसे तो आज गिरगिट भी शरमा रहा होगा। सोचता होगा कि एक नई प्रजाति आ गई है जो हमसे तेजी से रंग बदलती है।
सीएम योगी ने कहा कि आज सपा-कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीएम योगी ने सवाल किया कि आपकी आस्था कब से अयोध्या के साथ हो गई है। राम मंदिर के लिए राम भक्तों को बोलने का अधिकार है, उनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है। सपा और कांग्रेस को बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है।
गोली-लाठी चलाते थे तो हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी
प्रतापगढ़ के जीआईसी परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो सपा राम भक्तों पर गोली चलाती थी। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर दिए गए पैसों का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए करती थी। अवैध स्लाटर हाउस चलवाती थी, गौमाता की हत्या कराती थी, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी। जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब भगवान राम को काल्पनिक कहा जाता था, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी। जब इनके द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगाई जाती थी, कांवर यात्रा रोकी जाती थी, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी।
वक्फ के नाम पर मुंह पर फेविकोल जम जाता है
सीएम योगी ने कहा कि अब देश सपा और कांग्रेस के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। मैंने कहा था कि एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी। एसआईटी की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन वक्फ के नाम पर इनके मुंह पर फेविकोल जम जाता है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के पैसों से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते थे, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी। सीएम योगी ने अयोध्या की सड़कों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट का बखान करते हुए कहा कि आज अयोध्या संवरी हुई है। हर कोई वहां आना चाहता है। सपा-कांग्रेस वाले चाहते हैं कि दुष्प्रचार ऐसा किया जाए कि कोई अयोध्या जाए ही नहीं।
सीएम योगी ने कहा कि सपा-कांग्रेस से पूछना चाहिए कि इन्हें क्या अधिकार है। आज किसी का कोई हस्तक्षेप वहां नहीं है। ट्रस्ट कार्य को आगे बढ़ा रहा है। इन लोगों की परेशानी यह है कि जहां बाबरी ढांचा खड़ा था वहां भव्य राम मंदिर दिखाई दे रहा है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।