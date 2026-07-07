सपा-कांग्रेस का रंग देख गिरगिट भी शरमा रहा होगा, राम मंदिर को लेकर सीएम योगी का तीखा हमला

राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर लगातार सरकार पर निशाना साध रहे सपा-कांग्रेस पर मंगलवार को सीएम योगी ने तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि इनको रंग बदलता देखकर तो गिरगिट भी शरमा रहा होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर राम मंदिर को लेकर जबरदस्त पलटवार किया। कहा कि जो सपा और कांग्रेस अयोध्या में बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, आज गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं। इनसे तो आज गिरगिट भी शरमा रहा होगा। सोचता होगा कि एक नई प्रजाति आ गई है जो हमसे तेजी से रंग बदलती है।

सीएम योगी ने कहा कि आज सपा-कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सीएम योगी ने सवाल किया कि आपकी आस्था कब से अयोध्या के साथ हो गई है। राम मंदिर के लिए राम भक्तों को बोलने का अधिकार है, उनके पूर्वजों ने अयोध्या के लिए लड़ाई लड़ी है। सपा और कांग्रेस को बोलने का अधिकार बिल्कुल नहीं है।

गोली-लाठी चलाते थे तो हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी प्रतापगढ़ के जीआईसी परिसर में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो सपा राम भक्तों पर गोली चलाती थी। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर दिए गए पैसों का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने के लिए करती थी। अवैध स्लाटर हाउस चलवाती थी, गौमाता की हत्या कराती थी, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी। जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब भगवान राम को काल्पनिक कहा जाता था, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी। जब इनके द्वारा श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगाई जाती थी, कांवर यात्रा रोकी जाती थी, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी।

वक्फ के नाम पर मुंह पर फेविकोल जम जाता है सीएम योगी ने कहा कि अब देश सपा और कांग्रेस के चंगुल में नहीं फंसने वाला है। मैंने कहा था कि एसआईटी दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी। एसआईटी की जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन वक्फ के नाम पर इनके मुंह पर फेविकोल जम जाता है। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के पैसों से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते थे, तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं होती थी। सीएम योगी ने अयोध्या की सड़कों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट का बखान करते हुए कहा कि आज अयोध्या संवरी हुई है। हर कोई वहां आना चाहता है। सपा-कांग्रेस वाले चाहते हैं कि दुष्प्रचार ऐसा किया जाए कि कोई अयोध्या जाए ही नहीं।