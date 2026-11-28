सीएम योगी ने काशी-तमिल संगमम के शुभारंभ पर कहा कि पहले काशी में आस्था थी, व्यवस्था नहीं, लेकिन अब शहर में व्यवस्था और अवसर दोनों हैं। उन्होंने एयरपोर्ट, रिंग रोड, नमो घाट और रोपवे जैसी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि काशी का स्वरूप बदल रहा है।

वाराणसी, विशेष संवाददाता: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को काशी-तमिल संगमम् के पांचवें संस्करण के शुभारंभ पर कहा कि जिस नगरी की गोद में हर भाषा, पंथ व प्रदेश के लोग आ रहे हैं और जो ज्ञान, अध्यात्म, संगीत व शास्त्रार्थ की विश्व राजधानी बन सकती थी, वह स्वतंत्र भारत में भी लंबे समय तक उपेक्षित रही। बोले, यहां आस्था थी, व्यवस्था नहीं। आज काशी में व्यवस्था है और अवसर भी। नमो घाट पर आयोजित संगमम् के उद्घाटन सत्र में सीएम ने ‘वड़क्कम तमिलनाडु- वड़क्कम काशी’ कहते हुए मेहमानों का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार का मॉडल है कि जहां आस्था है, वहां आजीविका भी चलती दिखती है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तार, रिंग रोड, फ्लाईओवर, वॉटरवे, नमो घाट, इंटरनेशनल स्टेडियम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर काशी के नए स्वरूप की पहचान बन चुके हैं। बीते जुलाई में केंद्र सरकार ने 25 हजार करोड़ रुपये से दो एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिनसे काशी में यात्रा का समय आधे से भी कम हो जाएगा। देश की पहली अर्बन रोपवे परियोजना काशी के यातायात को नया आयाम देने जा रही है।

काशी बनेगी चार स्तंभों का विश्व केन्द्र सीएम योगी ने कहा कि हम काशी को चार स्तंभों का विश्व केंद्र बनाने की दिशा में आगे बढ़े हैं। पहले स्तंभ के रूप में ज्ञान (बीएचयू व आईआईटी मद्रास) की साझेदारी इसका प्रमाण है। दूसरा स्तंभ अध्यात्म है। यह काशी, प्रयागराज और अयोध्या का त्रिकोण है, जो विश्व के सबसे बड़े स्प्रिचुअल सर्किट के रूप में उभर रहा है। तीसरे स्तंभ के रूप में कनेक्टिविटी की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि काशी एयर, रोड, रेल, रोपवे व रिवर कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। अर्थव्यवस्था रूपी चौथे स्तंभ को स्पष्ट करते हुए बोले कि हेरिटेज, हॉस्पिटैलिटी एंड हाईटेक कनेक्टिविटी से काशी को वैश्विक पर्यटन, ज्ञान के साथ अर्थव्यवस्था का नया इंजन बनाना है।

काशी-तमिल दो प्राचीन शाश्वत धाराएं योगी ने कहा कि काशी में गंगा की ज्ञान परंपरा जब तमिल की अमृत परंपरा से मिलती है तो भारत राष्ट्र का चैतन्य जागृत होता है। काशी और तमिलनाडु भारतीय संस्कृति-सभ्यता की दो प्राचीन शाश्वत धाराएं हैं। दोनों ने सदियों से एक-दूसरे की परंपराओं, आस्थाओं व सांस्कृतिक चेतना को समृद्ध किया है। तमिलनाडु में तेनकाशी यानी ‘दक्षिण की काशी’ इस आत्मीय संबंध का जीवंत प्रमाण है। काशी तमिल संगमम् भारत के उस सनातन परंपरा का उत्सव बन गया है जहां भाषाएं अलग, लेकिन भाव एक है। परंपराएं विविध परंतु संस्कृति एक है। यही प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत-श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य है। सीएम योगी ने कहा कि संगमम् के पांचवें संस्करण की थीम तिरुक्कुरल पयिल्वोम यानी ‘तिरुक्कुरल का अभ्यास करें’ है। हमें तमिल की कालजयी ज्ञान परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ने का अवसर मिलेगा।