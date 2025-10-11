एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों में रास्ते खोलेंगे; अमेरिकी टैरिफ पर बोले CM योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब चुनौतियां आती हैं तो वे अपने साथ अवसर भी लाती हैं। जब एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। हम यूएई, यूके और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भदोही में 49वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले और चौथे कारपेट एक्सपो का शुभारंभ किया। इस दौरान देश-विदेश से आए कालीन उद्यमियों और निर्यातकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब चुनौतियां आती हैं तो वे अपने साथ अवसर भी लाती हैं। जब एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। यही आत्मनिर्भर भारत की भावना है। हम यूएई, यूके और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में ये समझौते हमारे उद्योगों के लिए नए बाजार खोलेंगे। सरकार ने इस विषय पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो टैरिफ से उत्पन्न स्थिति पर लगातार काम कर रही है। हमारा लक्ष्य केवल उद्योग को बचाना नहीं, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलने का समय है। यह केवल एक देश का निर्णय है। भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार हर स्थिति में कारोबारियों के साथ खड़ी है। कहा कि 11 वर्ष पहले कारपेट उद्योग बंदी के कगार पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के कारपेट क्लस्टर को नई ऊर्जा मिली।

योगी ने आगे कहा कि भदोही को केंद्र बनाकर कारपेट एक्सपो मार्ट की स्थापना की गई। जब पहला एक्सपो हुआ था, तब विदेशी खरीदारों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज 88 देशों से तीन से चार सौ विदेशी खरीदार यहां आ रहे हैं। यह बताता है कि ग्लोबल मार्केट में आपके कालीन की मांग कितनी बढ़ी है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को सम्मानित किया। ऋण का चेक भी दिया। इससे पहले उन्होंने मार्ट में लगे कालीन स्टालों का निरीक्षण किया।