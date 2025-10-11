Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsCM Yogi said on US tariffs that if one country imposes tariffs we will open routes to 10 new countries

एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों में रास्ते खोलेंगे; अमेरिकी टैरिफ पर बोले CM योगी

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जब चुनौतियां आती हैं तो वे अपने साथ अवसर भी लाती हैं। जब एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। हम यूएई, यूके और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, भदोहीSat, 11 Oct 2025 10:14 PM
सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को भदोही में 49वें अंतरराष्ट्रीय कालीन मेले और चौथे कारपेट एक्सपो का शुभारंभ किया। इस दौरान देश-विदेश से आए कालीन उद्यमियों और निर्यातकों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब चुनौतियां आती हैं तो वे अपने साथ अवसर भी लाती हैं। जब एक देश टैरिफ लगाएगा तो हम 10 नए देशों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे। यही आत्मनिर्भर भारत की भावना है। हम यूएई, यूके और अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में ये समझौते हमारे उद्योगों के लिए नए बाजार खोलेंगे। सरकार ने इस विषय पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है जो टैरिफ से उत्पन्न स्थिति पर लगातार काम कर रही है। हमारा लक्ष्य केवल उद्योग को बचाना नहीं, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए नए अवसरों के द्वार खोलने का समय है। यह केवल एक देश का निर्णय है। भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार हर स्थिति में कारोबारियों के साथ खड़ी है। कहा कि 11 वर्ष पहले कारपेट उद्योग बंदी के कगार पर था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के कारपेट क्लस्टर को नई ऊर्जा मिली।

योगी ने आगे कहा कि भदोही को केंद्र बनाकर कारपेट एक्सपो मार्ट की स्थापना की गई। जब पहला एक्सपो हुआ था, तब विदेशी खरीदारों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन आज 88 देशों से तीन से चार सौ विदेशी खरीदार यहां आ रहे हैं। यह बताता है कि ग्लोबल मार्केट में आपके कालीन की मांग कितनी बढ़ी है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को सम्मानित किया। ऋण का चेक भी दिया। इससे पहले उन्होंने मार्ट में लगे कालीन स्टालों का निरीक्षण किया।

अध्यात्म, आस्था और राष्ट्रीयता ही भारत की असली पहचान

योगी शनिवार को गाजीपुर स्थित सिद्धपीठ श्री हथियाराम मठ परिसर में आयोजित ‘राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता विषयक प्रबुद्धजन संवाद संगम’ भी पहुंचे। जहां उन्होंने कहा कि भारत की पहचान उसकी आध्यात्मिक चेतना में है। जब तक भारत का नागरिक आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता के भाव से कार्य करेगा, तब तक देश को विश्वगुरु के रूप में स्थापित होने से कोई नहीं रोक सकता। 2020 में राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने से लेकर 2024 में भगवान श्रीराम के अपने गर्भगृह में विराजमान होने तक की यात्रा भारत की आस्था, एकता और संकल्प शक्ति की मिसाल है।

Uttar Pradesh Yogi Adityanath CM Yogi Adityanath अन्य..
