यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, इंटीग्रेटेड कैंपस बनाकर नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाएगी सरकार: योगी

यूपी विधानसभा में नॉनस्टॉप चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए जहां पर वो प्री-प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा प्राप्त कर सकें। अटल आवासीय योजना उसी पर मॉडल दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने शिक्षा मंत्री से कहा कि माता प्रसात पांडेय को अटल आवासीय विद्यालय का भ्रमण कराएं।