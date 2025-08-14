Hindi NewsUP NewsCM Yogi said No school will be closed in UP government will teach by creating integrated campuses
यूपी में कोई स्कूल बंद नहीं होगा, इंटीग्रेटेड कैंपस बनाकर नर्सरी से 12वीं तक पढ़ाएगी सरकार: योगी
सीएम योगी ने यूपी विधानसभा में नॉनस्टॉप चर्चा के दौरान कहा कि किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए जहां पर वो प्री-प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा प्राप्त कर सकें।
Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 14 Aug 2025 01:04 PM
यूपी विधानसभा में नॉनस्टॉप चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी विद्यालय को बंद नहीं करेंगे। सरकार ने तय किया है कि इंटीग्रेटेड कैंपस बनने चाहिए बच्चों के लिए जहां पर वो प्री-प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक की शिक्षा प्राप्त कर सकें। अटल आवासीय योजना उसी पर मॉडल दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने शिक्षा मंत्री से कहा कि माता प्रसात पांडेय को अटल आवासीय विद्यालय का भ्रमण कराएं।
