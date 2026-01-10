लगता है मुंह पर फेविकोल चिपका दिया, योगी बोले-सेक्यूलरिज्म का ठेका लेने वाले बांग्लादेश पर चुप क्यों

संक्षेप: सीएम योगी ने कहा कि जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। हम सबका दायित्व है कि बांटने और तोड़ने वाले लोगों को कभी पनपने न दें। कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने नहीं देना है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उस पर कोई बोल नहीं रहा है। सेक्यूलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज और सनातन धर्म को कमजोर कर तोड़ने में पूरी ताकत लगाती हैं, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पर लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया, मुंह पर टेप चिपक चुका है। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर नहीं निकाला जा रहा है। कहा कि यह हम सबके लिए चेतावनी भी है।

सीएम शनिवार को माघ मेला स्थित जगतगुरु संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के शिविर में जगतगुरु रामानंदाचार्य के 726वें प्राकट्य उत्सव पर आयोजित समारोह में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि बांटने और तोड़ने वाले लोगों को कभी पनपने न दें। कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने नहीं देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की तरह दुनिया के अंदर सनातन का झंडा गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा।

सीएम ने कहा कि हमारा संत समाज पूरे समाज को जोड़ने की पूरी युक्ति करता है और जब संत समाज एक मंच पर आकर कोई उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है, जैसे अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ। यह निर्माण पूज्य संतों की साधना और एकता का परिणाम है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्त रूप दिया। कहा कि आजादी के बाद देश को कई प्रधानमंत्री मिले, हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए, अयोध्या में राम लाल फिर से विराजमन होने चाहिए इस भाव को मूर्तरूप देकर पीएम मोदी ने भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। शिलान्यास से लेकर धर्म-ध्वजा के कार्यक्रम में शामिल होकर पीएम ने दुनिया को दिखा दिया कि काम करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर, पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, विधायक दीपक पटेल, विधायक हर्षवर्धन बाजपेई, महंत बलबीर गिरि मौजूद रहे।

समाज को बांटने वाले कभी किसी के हितैषी नहीं हो सकते मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो लोग आज भी समाज को बांट रहे हैं, वे कभी किसी के हितैषी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं, जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उसके बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी। माघ मेला स्थित जगतगुरु संतोष दास सतुआ बाबा के शिविर में आयोजित समारोह में सीएम ने कहा कि आज ये लोग तमाम प्रकार का नारे देंगे, श्लोगन देंगे लेकिन यह वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे। सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हरके व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए। वह भी तब जबकि पूज्य संतों का सानिध्य है। कहा कि डबल इंजन सरकार सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सदैव खड़ी है।