CM Yogi said If Hindus don t unite, there will be destruction; the situation in Bangladesh is a warning for us
सीएम योगी बोले- हिंदू एक नहीं हुए तो सर्वनाश, बांग्लादेश की स्थिति हम लोगों के लिए चेतावनी

सीएम योगी बोले- हिंदू एक नहीं हुए तो सर्वनाश, बांग्लादेश की स्थिति हम लोगों के लिए चेतावनी

संक्षेप:

सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, उस पर कोई बोल नहीं रहा है। सेक्यूलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर चलने वाले लोग चुप हैं। इन लोगों ने हिंदू धर्म को तोड़ने और बांटने की पूरी ताकत लगा दी है।

Jan 10, 2026 02:00 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में हो हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर इशारों में विपक्षी दलों पर बड़ा हमला बोला। प्रयागराज में जगदगुरु रामानंदाचार्य की जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। जाति, मत, संप्रदाय के नाम पर विभाजन उसी तरह हम लोगो के लिए सर्वनाश का कारण बन जाएगा, जैसे बांग्लादेश में हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, उस पर कोई बोल नहीं रहा है। सेक्यूलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर चलने वाले लोग चुप हैं। इन लोगों ने हिंदू धर्म को तोड़ने और बांटने की पूरी ताकत लगा दी है।

सीएम योगी ने कहा कि बांग्लादेश की घटना पर इनका (विपक्ष का) मुंह बंद है। ऐसा लगता है किसी ने इनके मुंह पर फेविकोल चिपका दिया है। ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पर चिपक चुका है। बांग्लादेश की घटना को लेकर इनके द्वारा कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला जा रहा है। यह हम सब लोगों के लिए चेतावनी भी है।

सीएम योगी ने कहा कि हिंदुओं को बांटने वाले और तोड़ने वाले लोगों को पनपने न दें। इन लोगों को किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ने देना है। इन सब संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही होगा। पूरी दुनिया के अंदर सनातन झंडा दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। कहा कि हमारा संत समाज जब एक मंच पर आकर उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। अयोध्या में श्रीरामजन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण संतों की साधना और तप का ही परिणाम है।

ये भी पढ़ें:सीएम योगी ने संगम में लगाई डुबकी, माघ मेले में साइबेरियन पक्षियों को खिलाया दाना

उन्हें मौका मिला तो दंगों की आड़ में झुलसाएंगे

सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी पहले पीएम हैं जो राम मंदिर दर्शन करने के लिए गए। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए। मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद सनातन धर्म की ध्वजा पताका को भी फहराया। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं। ये आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं। कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जो सत्ता में थे तो परिवार को देखते थे। आज तमाम तरह के नारे देंगे, लेकिन इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो पहले किया था। सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। दंगों की आड़ में फिर से लोगों को झुलसाएंगे।

प्रयागराज में बनेगा रामानंदाचार्य का स्मारक और मंदिर

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस पावन धरा पर भक्ति शिरोमणि जगतगुरु रामानंदाचार्य का प्राकट्य हुआ वह प्रयागराज है। यहां मां गंगा भी हैं, यमुना भी हैं। मां सरस्वती भी हैं। यहां न्याय भी है। धर्म भी है। ज्ञान भी है। यहां की पावन त्रिवेणी में स्नान करके दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं। रामानंदाचार्य दिव्य गुणों को आत्मसात करके महान बने। आज के समय में उनके जैसी दिव्य दृष्टि की जरूरत है।सामान्य लोग अपने लिए जीते हैं लेकिन एक महामानव की दृष्टि संपूर्ण जगत के जागरूकता के लिए होती है। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज में जगतगुरु रामानंदाचार्य का स्मारक और मंदिर निर्माण की घोषणा की।मुख्यमंत्री ने कहा कि रामानंदाचार्य का जन्म उस कालखंड में हुआ जब समाज को जाति, धर्म, सम्प्रदाय में बांटा जा रहा था। इस मंच पर रामानंदाचार्य के द्वादश शिष्यों की परम्परा के सभी संत मौजूद हैं।