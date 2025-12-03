Hindustan Hindi News
यूपी एसआईआर में पात्र वोटरों के नाम न छूटे, सीएम योगी ने भाजपा कार्यकर्ताओें से कहा-घर-घर जाएं

संक्षेप:

सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर कहा कि किसी भी पात्र वोटरों के नाम न छूटने पाए। योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्यकर्ताओें से कहा कि घर-घर जाएं। कहा कि हर मतदाता का एसआईआर फॉर्म, गणना प्रपत्र जमा कराने के लिए 5 से 10 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ पर स्पेशल कैम्प लगाकर मतदाताओं की सहायता की जाए।

Wed, 3 Dec 2025 10:39 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्षदों और भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर अपना शत प्रतिशत योगदान दें। एसआईआर में किसी भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए। कार्यकर्ता घर-घर जाएं। उन्होंने पूर्णतः शुद्ध मतदाता सूची बनवाने के निर्देश देते हुए कहा कि हर मतदाता का एसआईआर फॉर्म, गणना प्रपत्र जमा कराने के लिए 5 से 10 दिसंबर तक प्रत्येक बूथ पर स्पेशल कैम्प लगाकर मतदाताओं की सहायता की जाए।

योगी, बुधवार शाम एनेक्सी भवन सभागार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर भाजपा पदाधिकारियों, पार्षदों व पूर्व पार्षदों, वार्ड का चुनाव लड़ चुके प्रत्याशियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने एसआईआर के तहत भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई कार्यवाही की समीक्षा की और कहा कि बीएलओ के साथ भाजपा के कार्यकर्ता भी घर-घर जाकर एसआईआर गणना प्रपत्र को भरवाने का कार्य करें।

उन्होंने इसके लिए हर बूथ के अध्यक्ष, बीएलए, बूथ समिति के पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की दस सदस्यीय टीम बनाकर काम करने के लिए निर्देशित किया। सबका गणना प्रपत्र जमा हो जाए, इसके लिए 5 से 10 दिसंबर तक हरेक बूथ पर विशेष कैम्प लगाए जाएं। किसी भी दशा में पात्र मतदाता का नाम इस प्रक्रिया में छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के काम में महिला मतदाताओं की सहायता के लिए भाजपा की महिला कार्यकताओं की टोली बनाई जाए। यह टोली भी घर-घर सम्पर्क करे और गणना प्रपत्र भरवाए।

भरे फार्म को डिजिटल कराने में करें मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने एसआईआर फॉर्म भर दिया है, उसको डिजिटल कराने के काम में भी भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपना योगदान दें। जो लोग छूट रहे हों, उनके फार्मो को भी भरवाकर डिजिटल कराया जाए। सीएम योगी ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कार्यकर्ता यह भी सुनिश्चित करें कि फर्जी मतदाताओं का नाम कट जाए। मृतक मतदाताओं के नाम भी न रहें।

