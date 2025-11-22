Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsCM Yogi said 2.8 km long ghat will be built Magh Mela will be 44 days all work should be completed by 15th
2.8 किलोमीटर लंबा बनेगा घाट, 44 दिन का होगा माघ मेला, 15 तक पूरे कर लें सभी काम: सीएम योगी

2.8 किलोमीटर लंबा बनेगा घाट, 44 दिन का होगा माघ मेला, 15 तक पूरे कर लें सभी काम: सीएम योगी

संक्षेप:

सीएम को अब तक की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए अफसरों ने बताया कि इस बार माघ मेला तीन जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। मेला 44 दिनों का होगा। मेला क्षेत्र में इस बार 4900 संस्थाओं के आने का अनुमान है।

Sat, 22 Nov 2025 09:07 PMDinesh Rathour प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के सभी प्रमुख काम 15 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में अफसरों ने सीएम को अब तक की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार माघ मेला तीन जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। मेला 44 दिनों का होगा। मेला क्षेत्र में इस बार 4900 संस्थाओं के आने का अनुमान है। बेहतर भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2.8 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जाएंगे। मेला क्षेत्र के समतलीकरण का काम 60 फीसदी पूरा हो चुका है। मुख्य मार्गों का चिह्नांकन कर दिया गया है। शौचालयों बनाने का काम प्रगति पर है। भूमि आवंटन व बसावट का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सफाई मित्रों का वेतन 15 दिन में खाते में जाएगा

मेले में तैनात सफाई मित्रों का वेतन प्रत्येक 15 दिन में उनके खाते में जाएगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश दिया है। कहा कि सफाई मित्रों व उनके परिवारों को स्वच्छ कुम्भ कोष से आच्छादित किया जाए। मेले के दौरान 24 घंटे सफाई व्यवस्था का प्रबंध रहे।

17 नलकूप और 10 वाटर एटीएम लगेंगे

मेला क्षेत्र में जल निगम नगरीय की ओर से कुल 17 नलकूप लगाए जाएंगे। जिसमें से दो नलकूल स्थापित हो चुके हैं। अफसरों ने बताया कि 10 वाटर एटीएम लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें से तीन लगाए जा चुके हैं। एक एसटीपी रहेगी। जिसका काम प्रगति पर है।

78 फीसदी हुआ मनसैता पुलिया का काम

लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने बताया कि सात पांटून पुलों पर कुल 781 पांटून (पीपे) लगाए जाएंगे। 375 का काम प्रगति पर है। काम 48 फीसदी पूरा हो चुका है। मनसैता पुलिया का काम 77.78 फीसदी पूरा हो चुका है। इस बार सात गाटा मार्ग बनाए जाएंगे। इसका काम एक फीसदी ही पूरा हो सका है। अफसरों ने आश्वस्त किया कि 15 दिसंबर तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे।

75 हजार शिविरों में देंगे कनेक्शन

इस बार बिजली विभाग 75 हजार शिविरों में कनेक्शन देगा। जबकि 25 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। जिसमें 755 लाइट लगाई जा चुकी है। 500 हाईब्रिड सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। जिसमे 25 का काम प्रगति पर है।

पार्किंग के पास होगी भंडारे की व्यवस्था

पार्किंग के पास भंडारों का संचालन कराया जाएगा। जिससे थके हारे श्रद्धालु परेशान न हों। दिशा सूचकों की संख्या और आकार को और अधिक बढ़ाया जाएगा। जिससे श्रद्धालु आसानी से देख सकें।

ये भी पढ़ें:कुछ ही दिनों में नीतीश को सत्ता से बाहर कर सकती है भाजपा, सपा नेता का दावा
ये भी पढ़ें:माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को क्या-क्या मिलेंगी सुविधाएं? सीएम ने बताया
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
CM Yogi Yogi Adityanath Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |