2.8 किलोमीटर लंबा बनेगा घाट, 44 दिन का होगा माघ मेला, 15 तक पूरे कर लें सभी काम: सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले के सभी प्रमुख काम 15 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समीक्षा बैठक में अफसरों ने सीएम को अब तक की व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार माघ मेला तीन जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। मेला 44 दिनों का होगा। मेला क्षेत्र में इस बार 4900 संस्थाओं के आने का अनुमान है। बेहतर भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 2.8 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जाएंगे। मेला क्षेत्र के समतलीकरण का काम 60 फीसदी पूरा हो चुका है। मुख्य मार्गों का चिह्नांकन कर दिया गया है। शौचालयों बनाने का काम प्रगति पर है। भूमि आवंटन व बसावट का काम 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा।

सफाई मित्रों का वेतन 15 दिन में खाते में जाएगा मेले में तैनात सफाई मित्रों का वेतन प्रत्येक 15 दिन में उनके खाते में जाएगा। मुख्यमंत्री ने अफसरों को यह निर्देश दिया है। कहा कि सफाई मित्रों व उनके परिवारों को स्वच्छ कुम्भ कोष से आच्छादित किया जाए। मेले के दौरान 24 घंटे सफाई व्यवस्था का प्रबंध रहे।

17 नलकूप और 10 वाटर एटीएम लगेंगे मेला क्षेत्र में जल निगम नगरीय की ओर से कुल 17 नलकूप लगाए जाएंगे। जिसमें से दो नलकूल स्थापित हो चुके हैं। अफसरों ने बताया कि 10 वाटर एटीएम लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें से तीन लगाए जा चुके हैं। एक एसटीपी रहेगी। जिसका काम प्रगति पर है।

78 फीसदी हुआ मनसैता पुलिया का काम लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने बताया कि सात पांटून पुलों पर कुल 781 पांटून (पीपे) लगाए जाएंगे। 375 का काम प्रगति पर है। काम 48 फीसदी पूरा हो चुका है। मनसैता पुलिया का काम 77.78 फीसदी पूरा हो चुका है। इस बार सात गाटा मार्ग बनाए जाएंगे। इसका काम एक फीसदी ही पूरा हो सका है। अफसरों ने आश्वस्त किया कि 15 दिसंबर तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे।

75 हजार शिविरों में देंगे कनेक्शन इस बार बिजली विभाग 75 हजार शिविरों में कनेक्शन देगा। जबकि 25 हजार एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। जिसमें 755 लाइट लगाई जा चुकी है। 500 हाईब्रिड सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। जिसमे 25 का काम प्रगति पर है।