सीएम योगी ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार की नियुक्तियों की रफ्तार 'सैफई सिंडिकेट' गिन नहीं पाएगा। उन्होंने सपा के 30 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादे पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सत्ता में रहते हुए उसने युवाओं के लिए क्या किया।

लखनऊ में 1594 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार जिस रफ्तार से युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रही है, उसे 'सैफई सिंडिकेट' गिन भी नहीं पाएगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सैफई सिंडिकेट के लोग नोट गिनने के अलावा कुछ गिनते ही नहीं हैं। योगी ने सपा के घोषणा पत्र में 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज जो लोग 30 लाख नौजवानों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, उन्हें पहले यह बताना चाहिए कि जब उनकी सरकार सत्ता में थी, तब युवाओं के लिए क्या किया था। योगी ने कहा कि उनकी सरकार में पारदर्शी व्यवस्था के तहत योग्य युवाओं को बिना भेदभाव रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया को भ्रष्टाचार और परिवारवाद से मुक्त कर युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्तियां दी जा रही हैं।

जब सरकार में थे, तब क्या किया? योगी ने कहा कि सपा और बसपा ने अपने पूरे कार्यकाल में जितनी नौकरियां नहीं दीं, उससे दोगुने नियुक्ति पत्र उनकी सरकार ने बांटे हैं। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों में 50 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। इनमें आठ हजार लेखपाल, 42 हजार होमगार्ड और दो हजार शिक्षक शामिल हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सैफई सिंडिकेट उनकी सरकार की नियुक्तियों की रफ्तार और संख्या नहीं गिन पाएगा। अगर अखिलेश को गिनती आती है तो उन्हें बताना चाहिए कि उनकी सरकार अब तक 10 लाख नियुक्ति पत्र दे चुकी होगी।

राम मंदिर और नोएडा पर भी अखिलेश को घेरा मुख्यमंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के राम मंदिर जाने और नोएडा को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश राम मंदिर का विरोध करते हैं। उन्हें भगवान से डरना चाहिए, पाखंड से नहीं। योगी ने कहा कि नोएडा यूपी की अर्थव्यवस्था का चेहरा है, लेकिन पिछली सरकार ने उसे लूट-खसोट का अड्डा बना दिया था। पाखंड के कारण अखिलेश नोएडा नहीं जाते थे, जबकि वो भगवा कपड़े पहनते हैं, लेकिन उन्हें नोएडा जाने से कोई परहेज नहीं है।