सीएम योगी की सख्ती के बाद चुन-चुन कर तलाशे जा रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जिले-जिले बनीं टीमें

संक्षेप: आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके बांग्लादेशी और म्यांमार से आए रोहिंग्या घुसपैठियों को चिह्नित करने के लिए यूपी सरकार के आदेश के बाद काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। हर जिले में टीमें बना दी गई हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद यूपी के सभी जिलों में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के साथ अवैध प्रवासियों की तलाश हो रही है। इनकी तलाश के लिए टीमों को गठन भी किया गया है। पश्चिमी यूपी में इसे लेकर खास तेजी है। सत्यापन सेल को लगाया गया है। मेरठ में 250 पुलिसकर्मियों की टीम और पीएसी के साथ गुरुवार को दोबारा से बड़ा सत्यापन अभियान चलाया गया और ड्रोन से निगरानी की गई। करीब 500 लोगों का रिकॉर्ड खंगाला गया है और उनके दस्तावेज लिए गए हैं।

आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके बांग्लादेशी और म्यांमार से आए रोहिंग्या घुसपैठियों को चिह्नित करने के लिए यूपी सरकार के आदेश के बाद काम युद्धस्तर पर किया जा रहा है। गुरुवार को लोहियानगर में पीएसी के पीछे और गढ़ रोड पर पुलिस टीम ने तीन घंटे अभियान चलाया।

रोहिंग्या और अवैध प्रवासियों की तलाश के लिए मेरठ समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में सत्यापन सेल का गठन कर दिया गया है। इस सेल में पुलिस लाइन से फोर्स दिया जाता है और एलआईयू टीम को रखा गया है। दो से तीन सीओ को भी टीम का हिस्सा बनाया गया है और निर्देशन जिले के एसएसपी/एसपी खुद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के रोहिंग्या और अवैध प्रवासियों पर सख्ती करने के निर्देश के बाद टीम को सक्रिय कर दिया गया है। इस टीम में खुफिया विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है और अब सत्यापन अभियान शुरू किए गए हैं।

मेरठ में पुलिस लाइन से फोर्स दी गई है और सीओ अभिषेक पटेल के निर्देशन में हापुड़ रोड पर पीएसी के पीछे बनी झुग्गी बस्ती में सत्यापन अभियान शुरू किया गया है। ड्रोन से आसपास के पूरे इलाके पर निगरानी की, ताकि कोई संदिग्ध फरार न हो जाए। यहां पर रहने वाले लोगों के कागजात मांगे और रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज किया। इनमें से ज्यादातर लोग बंगाल और आसाम के हैं। गढ़ रोड की बस्ती में भी इसी तरह से अभियान चलाया। 500 से ज्यादा लोगों का रिकार्ड लिया और सत्यापन कराने को आसाम और बंगाल संपर्क किया जा रहा है।

डिटेंशन सेंटर के लिए हो रही जमीन की खोज जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर डिटेंशन सेंटर की स्थापना के लिए जमीन की तलाश का काम शुरू कर दिया गया है। आगे शासन के निर्देश के तहत ही डिटेंशन सेंटर की स्थापना की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन इसके लिए विभिन्न विभागों से भी सहयोग लेगा।

एडीजी भानु भास्कर के अनुसार मेरठ जोन के सभी जिलों में रोहिंग्या और अवैध प्रवासियों को लेकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। अवैध रूप से रहने वालों को ट्रेस किया जा रहा है। सत्यापन की प्रक्रिया नियम अनुसार कराई जा रही है। जिन भी लोगों का रिकार्ड जुटाया जा रहा है, उसे संबंधित के मूल पते से सत्यापित कराया जा रहा है।

आगरा में अभियान आगरा कमिश्नेट पुलिस भी हरकत में आ गया है। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने बताया कि करीब 27 बांग्लादेशी जेल में सजा काट रहे हैं। उन्हें पूर्व में पकड़ा गया था। अगले महीने सभी की सजा पूरी हो रही है। जेल से बाहर आते ही पुलिस उन्हें अपनी अभिरक्षा में लेगी। सभी को वापस भेजा जाएगा। पुलिस ने ताजगंज, सदर, सिकंदरा, जगदीशपुरा आदि इलाकों में गोपनीय रूप से जांच कराई थी। जहां भी कबाड़ का काम होता है वहां पूछताछ की गई। करीब 250 लोगों को शक के घेरे में लिया गया। लगभग सभी अपने आप को मूलत: पश्चिमी बंगाल का बता रहे हैं।