सीएम योगी के शहर की और तेज होगी रफ्तार, मिलने जा रही फोरलेन सहित 4 सड़कों की सौगात

सीएम योगी के शहर गोरखपुर की रफ्तार और तेज होने जा रही है। 11 जुलाई को सीएम योगी गोरखपुर में 11.6 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क का लोकार्पण करेंगे। सीएम के हाथों लोकार्पित होने वाली सड़क परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भटहट-बांसस्थान फोरलेन है। इस पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी बना है।

CM Yogi's City News : सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर की रफ्तार और तेज होगी। शहर की रोड कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलने जा रहा है। सीएम योगी भटहट-बांसस्थान फोरलेन सहित करीब 697 करोड़ रुपये की चार सड़क परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इन सड़कों से जहां आवाजाही आसान होगी वहीं गोरखपुर के विकास को भी नई गति मिलेगी। सीएम योगी के हाथों 11.6 किलोमीटर लंबी फोरलेन सड़क 11 जुलाई को जनता को समर्पित हो जाएगी। इसके लिए वामंत माता मंदिर के समीप आयोजित होने वाले समारोह के दौरान सीएम योगी 54 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली सात विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे।

11 जुलाई (शनिवार) को सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों लोकार्पित होने वाली सड़क परियोजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण भटहट-बांसस्थान फोरलेन है। 11.6 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर ही प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी बना है। एक साल पहले लोकार्पित आयुष विश्वविद्यालय में इलाज कराने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। फोरलेन सड़क बन जाने से सबसे अधिक सहूलियत आयुष चिकित्सा का लाभ लेने वालों को मिला है। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग, निर्माण खंड खंड तीन ने सड़क के दोनों ओर मानक के अनुरूप जल निकासी (ड्रेनेज) की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। सड़क लोकार्पण की चारों और शिलान्यास की सभी सात परियोजनाएं पिपराइच विधानसभा क्षेत्र की हैं।

सीएम योगी इन सड़कों का करेंगे लोकार्पण -भटहट-बांसस्थान फोरलेन सड़क, लंबाई 11.6 किमी, लागत 689 करोड़ 35 लाख 33 हजार रुपये।

-चकजलाल घोड़ादेउर होते हुए तरकुलही हनुमान मंदिर तक संपर्क मार्ग का निर्माण, लंबाई 4.85 किमी, लागत 3 करोड़ 59 लाख 40 हजार रुपये।

-हाफिज नगर द्वितीय संपर्क मार्ग का नव निर्माण, लंबाई 2.05 किमी, लागत 1 करोड़ 67 लाख 25 हजार रुपये।

-पिपराइच बरगदही मार्ग से सिरसिया महादेव मंदिर तक सड़क चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, लंबाई 0.635 किमी, लागत 2 करोड़ 30 लाख 21 हजार रुपये।

इन विकास कार्यों का करेंगे शिलान्यास -भरवलिया से एकला (टेराकोटा उद्योग रिसर्च सेंटर) मार्ग का नवनिर्माण, लंबाई 2 किमी, लागत 1 करोड़ 53 लाख रुपये।

-गुलरिहा रामनगर से एकला ग्राम तक मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, लंबाई 3.5 किमी, लागत 6 करोड़ 95 लाख 71 हजार रुपये।

-सरैया बांसस्थान मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, लंबाई 13.8 किमी, लागत 38 करोड़ 32 लाख 92 हजार रुपये।

-ग्राम सिरसिया में महादेव कुंड का पर्यटन विकास, लागत 3 करोड़ 98 लाख 85 हजार रुपये।

-ग्राम बूढ़ाडीह में समय माता मंदिर का पर्यटन विकास, लागत 1 करोड़ 77 लाख 37 हजार रुपये।

-ग्राम औरंगाबाद का ग्रामीण पर्यटन विकास, लागत 96 लाख 29 हजार रुपये।