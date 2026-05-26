सीएम योगी के शहर के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि, 25 कंपनियों को पछाड़ा; ये बड़ा प्रोजेक्ट किया हासिल

देशभर की कुल 25 कंपनियों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया था। इनमें से 17 कंपनियां तकनीकी और वित्तीय रूप से योग्य घोषित हुई थीं। 25 मई 2026 को वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 115 करोड़ रुपए की यह परियोजना नॉर्दर्नएक्सप्रेस इंफ्राडेवलपर्स प्रा. लि. को दी गई।

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर के नाम और एक और उपलब्धि जुड़ गई है। प्रदेश में तेजी से बढ़ते औद्योगिक और निवेश परिदृश्य में इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गोरखपुर की कंपनी ‘नॉर्दर्नएक्सप्रेस इंफ्राडेवलपर्स प्रा. लि.’ Northernexpress Infradevelopers Pvt. Ltd. ने 25 कंपनियों को पछाड़कर कोल इंडिया का बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है। शहर के महेसरा ताल (चिलुआताल) में यह फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट लगेगा। इससे राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को नई गति मिलेगी। यह ऐतिहासिक कदम उत्तर प्रदेश की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ गोरखपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करेगा।

गोरखपुर के चिलुआताल, जिसे महेसरा ताल के नाम से भी जाना जाता है, में प्रतिष्ठित फ्लोटिंग सोलर परियोजना मूर्त रूप लेगी। यह परियोजना भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) द्वारा जारी की गई थी। देशभर की कुल 25 कंपनियों ने इस प्रक्रिया में भाग लिया, जिनमें से 17 कंपनियां तकनीकी और वित्तीय रूप से योग्य घोषित हुई थीं। 25 मई 2026 को वित्तीय मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग 115 करोड़ रुपए की यह परियोजना नॉर्दर्नएक्सप्रेस इंफ्राडेवलपर्स प्रा. लि. को दी गई।

नॉर्दर्नएक्सप्रेस इंफ्राडेवलपर्स प्रा. लि. इससे पहले हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (HURL) के लिए वाप्कोस लिमिटेड (WAPCOS Limited) की निगरानी में चिलुआताल/महेसरा ताल ड्रेजिंग परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर चुकी है। प्रबंध निदेशक नितीश त्रिपाठी के नेतृत्व में कंपनी की यह सफलता गोरखपुर के लिए गर्व का विषय है, जो राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में उत्तर प्रदेश की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। प्रस्तावित फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास और उत्तर प्रदेश के तीव्र आर्थिक परिवर्तन को नई गति देने का काम करेगी।